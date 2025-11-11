Förskollärare till Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs Kommun / Förskollärarjobb / Ljusnarsberg Visa alla förskollärarjobb i Ljusnarsberg
2025-11-11
, Hällefors
, Ludvika
, Lindesberg
, Smedjebacken
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ljusnarsbergs Kommun i Ljusnarsberg
Ljusnarsbergs kommun är den lilla kommunen i norra Örebro län där vi har en värdegrund med en övertygelse om att alla människor kan och vill göra ett gott arbete. Vi möter människor respektfullt och jämlikt och i alla möten visar vi empati och engagemang. Här finns goda förutsättningar för bra boende, arbete och företagande. Naturen in på knuten ger dig möjlighet till ett rikt friluftsliv. Ljusnarsbergs kommun med huvudorten Kopparberg ligger mitt i Bergslagen som under många hundra år utmärkt sig för gruvdrift och metallindustri. Kommunen har ett varierat näringsliv med mestadels små företag men också några större. Välkommen! Läs mer om Ljusnarsberg på www.ljusnarsberg.se
.
På en timme tar du dig enkelt med tåg till och från Örebro och på en halvtimme till och från Ludvika. Som medarbetare i Ljusnarsbergs kommun är du med och bygger ett välkomnande samhälle där olikheter respekteras och där det finns plats för stolthet, vilja och handlingskraft.Publiceringsdatum2025-11-11Beskrivning
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och vill vara med och utveckla och göra skillnad inom förskolan i Ljusnarsberg.
Som förskollärare hos oss medverkar du till att tillsammans med arbetslaget och övriga kollegor skapa en positiv och utvecklande miljö för barn att lära och utvecklas i. I ditt arbete är du med och bidrar till att det skapas en god balans mellan omsorg och lärande för varje enskilt barn och för hela barngruppen.
Du som söker tjänsten inspireras av barns nyfikenhet och kreativitet och ser såväl gruppens som miljöns betydelse för lärande. I samråd med dina kollegor har du förmågan att anpassa och prioritera ditt arbetssätt efter barnens behov och intressen.
Du har god samarbetsförmåga och skapar lätt relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor. Du är tydlig och lyhörd i ditt sätt att kommunicera och har ett varmt och välkomnande bemötande.
Kollegiet består av förskollärare, barnskötare och annan personal, där ni tillsammans kompletterar och inspirerar varandra. Dina arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår att tillsammans med övriga pedagoger ansvara för planering, genomförande och utvärdering av utbildningen och undervisningen i förskolan. Det förutsätter att du är väl insatt i förskolans styrdokument och utvecklar och driver arbetet med utgångspunkt i dem. Dokumentation och utvärdering av arbetet är en självklar del i ditt arbete. Du har ett reflekterande förhållningssätt till barns lärande och utveckling och kring ditt arbete.
Inom arbetstiden finns egen pedagogisk planeringstid, reflektionstid med arbetslaget veckovis samt gemensamma kompetensutvecklingstillfällen.Kvalifikationer
Förskollärarexamen med legitimationÖvrig information
För anställning krävs giltigt utdrag från polisens belastningsregister
Tillträde efter överenskommelse - som tidigast 2026-01-07
Intervjuer kommer ske löpande Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/46". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljusnarsbergs kommun
(org.nr 212000-1959) Arbetsplats
Bildningsförvaltningen, Förskola Kontakt
Josefina Hedborg Rektor 0580-80416 Jobbnummer
9598144