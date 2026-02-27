Förskollärare till Litteraturförskolan Metropol i Tyringe
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss på Litteraturförskolan Metropol är sagor och litteratur i centrum.
Lärande i sagans värld är grunden i utbildningen och undervisningen. Vi använder böcker, sagor och fantasi i det tematiska arbetet som utgår ifrån en barnbok.
Vi skapar inspirerande läs- och lärmiljöer utifrån sagan och barnbokens värld och arbetar aktivt med språkutveckling och läsfrämjande åtgärder. Förskolan samverkar med Tyringe bibliotek.
Lokalerna är stora och vi ändrar dem utifrån barngruppernas behov och intressen. Vi har också ett stort motorik-rum och en matsal. I vår utemiljö finns gräsytor, asfalt och skog.
Vi erbjuder en arbetsplats där nytänkande uppmuntras och där vi genom ett kollegialt lärande utvecklar undervisningen. Vi arbetar aktivt med våra lärmiljöer och barnens reella inflytande, kopplat till undervisning. Du kommer att ingå i ett arbetslag med ansvar för reflektion, planering och genomförande av undervisningen.
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning mellan 22 mars- 7 augusti 2026.
Din roll hos oss
Som förskollärare:
Ser du det kompetenta barnet och utgår från barnets intressen och behov när du tillsammans med kollegorna formar undervisningen.
Arbetar aktivt med pedagogisk dokumentation för att följa och utveckla barnens lärprocesser.
Bidrar med nya idéer, tar initiativ och ser värdet i kollegialt lärande.
Vi söker dig som:
Är legitimerad förskollärare och brinner för barns utveckling och lärande.
Är professionell i ditt bemötande och skapar engagemang, ansvar och glädje i mötet med barn, vårdnadshavare och kollegor.
Är öppen, kreativ och vågar tänka nytt för att utveckla verksamheten.
Du ska dela värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Utdrag ur polisens belastningsregister ska uppvisas före anställning. Tjänsten tillsätts under förutsättning att vederbörliga beslut fattas.
Då det förekommer arbetsuppgifter som kan komma att kräva signering av specifika dokument
förutsätter tjänsten att du har en privat mobiltelefon där du kan identifiera dig med Mobilt BankID.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till HR-administratör Simon Priebe för vidare information kring hur du ansöker.
Innan anställning behöver du visa upp pass/nationellt id. Har du medborgarskap från ett land utanför EU/EES behöver du också visa upp ditt arbetstillstånd. Detta för att vi ska kunna säkra din identitet och din rätt att arbeta i Sverige.
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad skola och kulturskola. Vi arbetar gemensamt för en lärmiljö där barn, elever och medarbetare lyckas och får bli sitt bästa. Förvaltningens uppdrag är att samordna, planera och stödja de olika verksamheterna samt arbeta för samordning mellan skola och arbetsliv.
Litteraturförskolan Metropol arbetar utifrån ett språkfrämjande arbetssätt. Det gemensamma arbetssättet skapar en stark gemenskap i huset som bygger på arbetsglädje och kreativitet. Vi har fyra hemvister där alla barn är allas barn. Närheten till skog och bibliotek är något som vi ser som en stor tillgång i utbildningen. Vi är placerad i Tyringe med bra pendlingsmöjligheter både mot Helsingborg och Hässleholm, då det är nära till buss och tågstation.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Ersättning
