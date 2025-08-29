Förskollärare till Leklustans förskola
2025-08-29
Vill du arbeta utifrån ett utforskande och projekterande arbetssätt där barnen får utrymme att påverka sin vardag? Tycker du att det är extra roligt att jobba med att skapa inspirerande lärmiljöer? Vi söker nu en förskollärare till en av våra småbarnsavdelningar. Välkommen med din ansökan till Leklustan! Publiceringsdatum2025-08-29Om tjänsten
Vår förskola hittar du i Adolfsberg, omgiven av vackra utemiljöer och med moderna inomhusmiljöer. Vi söker nu en kollega till en av våra avdelningar för de yngsta, mellan åldrarna 1-3 år. På avdelningen kommer du arbeta tillsammans med två barnskötare. För oss är ett nära samarbete viktigt och vi samarbetar mycket över avdelningsgränserna då vi ser oss som en helhet där vi skapar en lärande och utvecklande miljö tillsammans.
Vi arbetar med ett övergripande tema på hela förskolan kring Hållbar framtid som en viktig del i vårt utforskande arbetssätt tillsammans med barnen. Vårt fokus i det pedagogiska arbetet är språk och kommunikation samt tillgänglig utbildning detta läsår. Vårt arbetssätt är att jobba utforskande och projektinriktat med stöd av observation, dokumentation, reflektion, många kreativa uttryckssätt i en inspirerande miljö och med spännande material. Vår övertygelse är att barnen får möjlighet att känna tillit till sin egen förmåga, genom att de görs delaktiga, kan påverka sin vardag och får möta pedagoger som är nyfikna på och positiva till barnens idéer och val.
Exempel på arbetsuppgifter:
• enskilt och tillsammans med andra pedagoger bidra till en reflekterande kultur med stor nyfikenhet på barnen och deras förmågor
• arbeta med projekterande där barnen får möjlighet att mötas i mindre grupper för dialog, utforskande och relationsbyggande
• skapa meningsfulla sammanhang där barnen tillsammans spekulerar, undersöker, får prova sina teorier, lösa problem och språka tillsammans
• introducera och ständigt låta barnen använda olika uttryckssätt i sitt utforskande och lek
• skapa en inspirerande och rik miljö med kreativt material för lek och lärande både ute och inne
• använda dokumentation och reflektion som verktyg för att driva ett utforskande tillsammans med barnen samt kunna synliggöra barns lärande både på gruppnivå och enskilda barn
Om arbetsplatsen
Leklustans förskola ligger i en fantastiskt fin miljö på Ekeskolans område i Adolfsberg. Vi har stora fina lokaler inomhus att vistas i och vi strävar efter att ha en kreativ tillgänglig miljö som gör barnen nyfikna genom många olika uttryckssätt. Vår utomhusmiljö är inspirerande och uppmuntrar till lek, fantasi och rörelse. Vi har även nära till naturlig skogsmiljö direkt inpå förskolan! Leklustans förskola är utformad med sju avdelningar, med flera gemensamma ytor. Vi arbetar utifrån en organisation där vi delar in barnen i åldersanpassade grupper i form av små barn, mellanstora barn och stora barn.
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan.
Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa.
Läs mer om hur det är att arbeta som förskollärare i Örebro på orebro.se/jobb/forskollarare!Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg och stabil i din roll med en god förståelse för hur barn tar till sig kunskap utifrån olika förutsättningar. Du tar ansvar för och är aktiv i undervisningen och den pedagogiska utvecklingen på förskolan där du förstår din roll väl samt tar ett helhetsansvar. Det är viktigt att du dels genom gott samarbete med barn, kollegor och vårdnadshavare samt genom ett organiserat arbetssätt kan hantera de förändringar som sker dagligen och i stort på förskolan. Du behåller lugnet i stressiga situationer och fokuserar på rätt saker. Vidare behärskar du det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med barn, anhöriga och övrig personal, samt skriftligen kan dokumentera det som verksamheten kräver. Då arbetet innefattar digital dokumentation krävs även god datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• legitimerad förskollärare, alternativt inneha behörighetsgivande examen som berättigar till legitimation
Meriterande
• erfarenhet av ett utforskande och projektinriktat arbetssätt samt pedagogisk dokumentation
• erfarenhet eller kunskap om ett Reggio Emilia inspirerat förhållningssätt
• grundutbildning i Vägledande samspel (ICDP)
• erfarenhet av TAKK och bildstödTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 1 oktober eller enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Förskollärarlegitimation ska bifogas i ansökan tillsammans med behörighetsförteckning, alternativt examensbevis som berättigar dig till en legitimation.
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 14 september. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
