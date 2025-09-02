Förskollärare till Kyrkängens förskola, visstidsanställning
2025-09-02
Bromölla kommun i nordöstra Skåne, vid gränsen mot Blekinge, har närmare 13 000 invånare. Vi har den lilla kommunens fördelar med närhet och korta avstånd både geografiskt och mellan människorna. Här finns goda kommunikationer, ett prisat företagsklimat och levande kultur- och fritidsliv. Kommunen omges av vacker och omväxlande natur med närhet till både insjöar och hav. Bromölla är nära och överraskande bra.
Kyrkängens förskola har fyra avdelningar. I närområdet har vi tillgång till gröna parker, små skogsdungar, lekplatser och Ivösjöns strandområde. Det gör att vi ofta är ute med barnen på upptäckarfärd i naturen, där vi tillsammans lär, upptäcker och leker.
Vi söker dig som vill vara med och möta framtiden tillsammans med oss och våra barn!
Som förskollärare har du det övergripande ansvaret för den pedagogiska verksamheten i enlighet med läroplanens riktlinjer. Du arbetar du utifrån aktuella styrdokument, planerar, genomför, dokumenterar och utvecklar den pedagogiska verksamheten. Med läroplanen som bas väljer du metod, innehåll och bemötande utifrån varje barns kunskaper, erfarenhet och specifika förutsättningar.
Du arbetar för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Samverkan med övrig personal och vårdnadshavare är en annan betydelsefull uppgift, då arbetet runt barnen sker i team. Kvalifikationer
Vi söker dig som har förskollärarlegitimation.
Du är engagerad i att driva både din egen och förskolans utveckling framåt, där ditt arbete präglas av en tydlig respekt för individen samt en bra relation till barn, föräldrar och kollegor. Du har förmåga till ett flexibelt arbetssätt då olika barngrupper kräver olika arbetssätt.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga och ansvarstagande.
För att kunna arbeta som förskollärare inom en verksamhet där du är i kontakt med barn krävs att du har ett giltigt utdrag från Polisens belastningsregister. Du ansöker om ditt registerutdrag hos www.polisen.se
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
I Bromölla kommun har utbildningsverksamheten ett gemensamt visionsdokument och just nu arbetar vi efter fokusområde: språk och rörelse. Vårt systematiska kvalitetsarbete sträcker sig från förskolan till grundskolans sista årskurs.
Alla förskollärare som arbetar minst 75 % har 6 timmars utvecklingstid i veckan. Vi har fyra utvecklingsdagar per läsår där förskolan håller stängt och där pedagogerna har kompetens-utveckling, planering, utvärdering mm.
Vi har en central elevhälsa med skolpsykolog, specialpedagog med inriktning mot tal och språk samt två specialpedagoger knutna till våra förskoleområden.
Alla anställda i Bromölla kommun har rätt till ett friskvårdsbidrag på 1000 kr.
