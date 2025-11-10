Förskollärare till Kungsholmens västra förskola- Gula villan
2025-11-10
Välkommen till oss på S:t Görans förskolor
Vi söker dig som vill arbeta som förskollärare i S:t Görans förskoleenhet, med placering på Kungsholmens västra förskola/Gula villan, Sveriges äldsta förskola.
Här blir du en viktig del i ett sammanhang som arbetar för att våra yngsta stockholmare ska få den bästa starten i livet. Nu söker vi en förskollärare som brinner för att arbeta med våra yngsta barn 1-3 år. Vi erbjuder olika mötesplatser och engagerar barnen i lekfulla och lärande utmaningar. Vår pedagogiska idé bygger på ett utforskande arbetssätt med barnens delaktighet och inflytande i fokus. Här möter barnen lekfulla pedagoger under hela sin dag på förskolan. Vi värnar ett specialpedagogiskt förhållningssätt där vi sätter fokus vid att bredda basen och tillgängligheten för ett inkluderande arbetssätt.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start januari 2026, urvalet kommer att ske löpande så vänta inte med din ansökan!
Din roll som förskollärare
Hos oss arbetar du som förskollärare i en roll som innebär unika och betydelsefulla möjligheter att påverka och bidra till barns utveckling och lärande. Du medverkar till att en positiv och utvecklande miljö, med en god balans av omsorg och lärande, dagligen skapas för varje barn och för hela barngruppen, samt vårdnadshavare och kollegor.
Som förskollärare ansvarar du för att leda ditt arbetslag i målstyrda processer utifrån läroplansuppdraget.
Vi erbjuder
Våra förskolor är centralt belägna och är en del av Kungsholmens kommunala förskolor. Som medarbetare får du bland annat ett årligt friskvårdsbidrag på 3 000 kr, läs mer här om vilka övriga förmåner du erbjuds som medarbetare i Stockholms stad. Här kan du även läsa mer om hur det är att Jobba inom förskolan i Stockholms stad.
Din kompetens och erfarenhet
Du är legitimerad förskollärare med minst 5 års erfarenhet av yrket.
Du har även:
God digital kompetens.
Kunskap om hur du synliggör och vidareutvecklar barns lärprocesser med hjälp av pedagogisk dokumentation.
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift eftersom en viktig del i rollen är att dokumentera samt att ha nära dialog med vårdnadshavare.
Vi kommer lägga särskild vikt vid följande personliga förmågor och färdigheter: Du har kunskap och förmåga att leda ditt arbetslag så att ni gemensamt förverkligar läroplanens mål och värdegrund. Ditt barnfokus är tydligt och återspeglas i ditt förhållningssätt i vardagen genom att du praktiserar ett lyssnande och nära ledarskap där barnens inflytande är centralt. Du är en lekfull pedagog som alltid befinner dig nära barnen och deltar i och initierar lek både spontant och som en del av den planerade undervisningen. Din samarbetsförmåga är mycket god och du är tillmötesgående i ditt bemötande av barn, vårdnadshavare och kollegor.
Vi ser fram emot din ansökan!
Din ansökan
För att stärka fokus på de kompetenser och den erfarenhet som efterfrågas för denna roll behöver du inte bifoga ett personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan utgår vi ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Kungsholmens stadsdelsförvaltning!
Kungsholmens stadsdelsförvaltning omfattar de tre öarna Kungsholmen, Lilla Essingen och Stora Essingen.
Tillsammans arbetar vi för att ständigt utveckla våra verksamheter och ge bra service till alla som lever sitt liv på Kungsholmen och Essingeöarna. https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/kungsholmen/
Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24
Kungsholmens stadsdelsförvaltning, S:t Görans förskoleenhet Kontakt
Marie Therén, biträdande rektor marie.theren@edu.stockholm.se 08-50808626
