Förskollärare till Kungshöga förskola
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen / Förskollärarjobb / Mjölby Visa alla förskollärarjobb i Mjölby
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Utbildningsförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar och ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola, anpassad grund- och gymnasieskola och vuxenutbildning. Med cirka 1000 medarbetare erbjuder vi utbildning som främjar alla barn och elever i ett livslångt lärande och arbetar efter riktningen "höga kunskapsresultat i en skola där alla kan och vill vara". Vi lägger stor vikt vid att arbeta nära verksamheten genom regelbunden dialog och stöd till skolledare och lärare utifrån styrkedjan.
På Kungshöga förskola är leken central i vår undervisning. I alla kommunens förskolor arbetar vi med språket som prioriterat mål och vi arbetar med ett språkutvecklande förhållningsätt som vi tagit fram tillsammans med förskolans specialpedagoger.
Våra lokaler och vår gård är stora och erbjuder goda möjligheter att anpassa lärmiljöerna både inne och ute. Vi har plats för 70 barn som är fördelade på fyra avdelningar, vi arbetar åldersindelat.
Vill du jobba tillsammans med engagerade kollegor som vill ge varje barn den bästa förskoletiden och skapa förutsättningar för att varje barn ska få en framtid full av möjligheter? Då ska du söka till oss på Kungshöga förskola!
Vi behöver dig så vi blir fler förskollärare som tillsammans kan driva förskolans arbete framåt mot en ännu bättre måluppfyllelse.Publiceringsdatum2026-01-13Arbetsuppgifter
Du kommer att få planerar, genomför, dokumenterar och utvecklar den pedagogiska verksamheten enligt läroplanen och verksamhetens styrdokument tillsammans med resten av arbetslaget och förskolan.
Målen för verksamheten utgår från Förskolans läroplan, Skollagen och Skolförordningen.
Du som förskollärare ansvarar för att undervisningen i förskolan till möjliggör barnens utveckling
Du leder de målstyrda processerna och säkerställer att undervisningen bildar en helhet bestående av: omsorg, utveckling och lärande samt att planering utgår från det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig.
Du ser möjligheterna i både planerad och spontan undervisning, där vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en naturlig och viktig del av undervisningen.
Du vill utveckla det pedagogiskt innehållet och miljöerna som inspirerar till utveckling och lärande och vet vikten av att dessa utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet.Kvalifikationer
Vi söker dig:
Som är legitimerad förskollärare och har erfarenhet av att arbeta som förskollärare, vi söker även dig som snart är klar med din förskollärarutbildning.
Som vill ha roligt på jobbet samtidigt som du håller din profession som förskolläraruppdraget högt.
För oss är blandningen av erfarna förskollärare med lång erfarenhet av yrket och förskollärare som nyligen blivit klara med sin utbildning viktig. När ny utbildning möter yrkeserfarenhet blir utvecklingen av verksamheten som störst, tror vi.
Som är genuint intresserad av att arbeta med barn i förskoleålder, tror på att arbeta i arbetslag samt kan arbeta självständigt.
Som är intresserad av att driva verksamhetens mål framåt och att utveckla förskolans måluppfyllelse.
Som är väl bekant med förskolans styrdokument, det är självklart för dig att planera, följa upp och utvärdera verksamheten.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
Vår kommun är expansiv med cirka 28 600 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb. Ersättning
