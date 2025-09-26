Förskollärare till Kungsängsskolan anpassade grundskola
2025-09-26
Drivs du av att utveckla och coacha elever med intellektuell funktionsnedsättning? Då kan du vara vår nya förskollärare!
Vilka är vi?
Kungsängsskolans anpassade grundskola är en nybyggd verksamhet i naturnära Smedby, strax intill Kungsängens flygplats i Norrköping. Skolan invigdes hösten 2024 och erbjuder moderna, rymliga lokaler och en inspirerande skolgård - något vi är stolta över.
Här finns goda möjligheter till utevistelse och närhet till grönområden, med en lantlig känsla runt hörnet. Totalt går cirka 410 elever på skolan, varav 36 är inskrivna i den anpassade grundskolan. De flesta av våra elever har även plats på fritidshem.
Vi arbetar aktivt med inkludering - både mellan våra tre klasser och i samverkan med grundskolan - för att ge varje elev bästa möjliga förutsättningar att utvecklas utifrån sina behov och förmågor.
Nu söker vi efter 2 kollegor som vi komplettera vårt team.
Som förskollärare hos oss tillhör du ett arbetslag där det ingår lärare, fritidspedagog, förskollärare och elevassistenter. Du jobbar med att undervisa elever med intellektuell funktionsnedsättning och ofta även andra funktionsnedsättningar så som ADHA, autism och språkstörning. Vissa elever har behov av stöd vid matsituationer och även toalett besök.
Du planerar och genomför lektioner utifrån elevernas individuella förutsättningar. Grupperna du undervisar består av 1-5 elever och de flesta läser efter ämnesområde och dess 5 olika ämnen.
I rollen ingår även att vara en del av personalstyrkan på vårt fritidshem.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare med erfarenhet av att undervisa elever med intellektuell funktionsnedsättning. Du är van att bemöta barn med autism och ADHA och vi ser positivt på om du även har medicinsk kompetens. Vidare ser vi även att du är väl insatt i förskolans styrdokument.
Som person är du trygg och lyhörd med förmågan att skapa goda relationer till såväl barn och vårdnadshavare som kollegor. I ditt ledarskap är du coachande och motiverande med utgångspunkt i elevernas behov.
Du är pedagogisk och anpassar ditt bemötande utifrån individ och situation. Du är skicklig på att självständigt planera din undervisning och vi ser gärna att du är kreativ och nytänkande kring hur du på bästa sätt kan främja elevernas utveckling.
Då vi jobbar med barn ser vi att du har förmåga att behålla ett lugnt och positivt sätt även i mer stressiga stunder.
Tjänsten kräver att du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Har du kunskaper i tecken som stöd ser vi det som positivt.
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 2
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: 7 januari
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 20 oktober
Kontakt: Rektor Conny Gyllander 011-153118 mail: conny.gyllander@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
