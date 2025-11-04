Förskollärare till Kronans Äventyrsförskola, bli en del av vårt äventyr!
2025-11-04
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
Är du en engagerad och nyfiken förskollärare som brinner för barns utveckling och lärande genom lek och upptäckande? Vill du arbeta i en inspirerande miljö där naturen är en del av vardagen? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-11-04Om företaget
Kronans Äventyrsförskola är en förskola där vi ser världen som ett äventyr och naturen som vår lärmiljö. Vi arbetar utforskande och utgår från barnens intressen för att skapa en stimulerande och kreativ lärmiljö. Vi följer läroplanen Lpfö 18 (reviderad 2025) och lägger stor vikt vid att ge barnen rika möjligheter till lek, lärande och rörelse, både inomhus och utomhus.
Ditt uppdrag
Som förskollärare hos oss får du möjlighet att:
Planera och genomföra pedagogiska aktiviteter utifrån barnens intressen och behov.
Skapa en trygg, utmanande och inspirerande miljö för barnen.
Arbeta tematiskt och projektinriktat med barnens nyfikenhet och upptäckarglädje i fokus.
Samarbeta med kollegor för att utveckla vår utbildning och undervisning.
Vara en aktiv del av vår verksamhetsutveckling och bidra med nya idéer.
Vi söker dig som:
Är utbildad förskollärare och har lärarlegitimation eller är i slutfasen av din utbildning.
Har ett positivt, lösningsfokuserat och flexibelt arbetssätt.
Ser vikten av att vara närvarande i barnens lek och utforskande.
Tycker om att arbeta utomhus och ser naturen som en resurs i lärandet.
Är en lagspelare som värdesätter samarbete och gemenskap.
Vi erbjuder:
En inspirerande arbetsplats där vi arbetar nära naturen och ger barnen rika upplevelser.
En härlig barngrupp och engagerade kollegor som stöttar och inspirerar varandra.
En förskola där vi vågar tänka nytt och skapa meningsfulla lärsituationer varje dag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-29
via e-post
E-post: huvudman@kronansforskola.se
Detta är ett heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare InAventura fsk AB
