Förskollärare till Kristallkulans förskola
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen / Förskollärarjobb / Boden Visa alla förskollärarjobb i Boden
2026-07-13
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Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa – tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Läs mer om vad vi erbjuder på www.boden.se/jobbaiboden
Välkommen till Arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen i Bodens kommun!
Hos oss finns ett samlat ansvar för integrations-, arbetsmarknads-, utbildnings- och sysselsättningsfrågor som berör vår kommuns invånare. Förvaltningen ansvarar även för Kulturskola, kostförsörjning och elevhälsa.Som medarbetare i vår förvaltning kommer Du ha kompetenta kollegor som visar respekt och tolerans och vars stora engagemang skapar arbetsglädje och stolthet. Tillsammans fokuserar vi på att ständigt förbättra verksamheten.
Kristallkulans förskola är en förskola som består av 7 portaler, restaurang samt idrottshall och som efter ombyggnation öppnades 2011. Kristallkulan har utvecklande lärmiljöer med portaler som alla ser olika ut, en omfångsrik utemiljö med tre olika gårdar och skogsområde. Förskolan har fem portaler för 1-4åringar och två portaler för 5-åringar. Förskolan leds av rektor som har en anställd förskole-samordnare. Förskole-samordnaren bistår i vardagsnära frågor, utbildning samt schemaläggning. Förskolan dokumenterar systematiskt projekt och utvecklingssamtal i digitala system och det finns en organisation för kollegial samverkan. Förskolan utvecklar barnens språk, skapar undervisning i vardagsnära situationer och bemöter varandra på ett fint sätt.
Med det sagt vill vi välkomna dig till vårt gäng!För visst vill Du också ha ett av världens viktigaste jobb?
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Vi söker Dig som vill arbeta som förskollärare hos oss!
På Kristallkulans förskola arbetar vi med barn i åldrarna 1-5 år. Du förväntas vara positiv och ha helhetssyn. Tillsammans hittar vi lösningar för att bli starka ihop. Vår förskola har hög kompetens och du kommer att ha kollegor som strävar efter att utveckla verksamheten tillsammans med dig. Tillsammans skapas undervisning i barngruppen, både med enskild- och gemensam planeringstid.
Du ska vara beredd att arbeta de tider förskolan har öppet, 06:00-18:30. Du kommer att arbeta utifrån förskolans Läroplan och arbeta för att nå ökad måluppfyllelse på ett engagerat och positivt sätt. Du kommer att använda dig av digitala verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet, varvid kunskap i digitala verktyg är ett krav. Viktigt är att du kan se helheten och behov utifrån denna, dels avseende barnet och barngruppen dels för din arbetsplats bästa. Ditt bemötande mot barn, vårdnadshavare, kollegor och rektor förväntas vara av hög kvalitet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare.
Du ska vara flexibel, samarbetsvillig och lösningsinriktad. Viktigt är att du följer gemensamma beslut och arbetar för barns bästa i förhållande till de förutsättningar verksamheten erbjuder.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden- så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Vänlig bifoga lärarlegitimation eller examensbevis. Utdrag ur belastningsregistret måstes uppvisas före anställning i förskola och grundskola.
Vi värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning samt mångfald inom alla yrkesområden.
Vi har rökfri arbetstid och vi erbjuder en friskvårdstimme i veckan och ett friskvårdsbidrag.
Via vår hälsoportal kan du som medarbetare boka in dig på olika friskvårdsaktiviteter ex massage, prova-på-träning, föreläsningar mm.
När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
Inför rekryteringsarbetet har Bodens kommun tagit ställning till rekryteringskanaler. Vi tackar vänligt men bestämt nej till all kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter eller liknande i denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331811". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bodens Kommun
(org.nr 212000-2767)
Kyrkgatan 24 (visa karta
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961 34 BODEN Arbetsplats
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor Kristallkulans förskola
Desiré Nordvall 0921-62875 Jobbnummer
10000655