Förskollärare till kreativa Backebo
2026-01-19
Förskolan är en liten enhet med drygt 30 barn. Du blir en av totalt sex pedagoger med olika kompetenser och utbildningar. Gemensamt för alla är höga ambitioner och stor arbetsglädje.
Som förskollärare hos oss förväntas du på ett tryggt och inspirerande sätt leda arbetslaget så att allas kompetenser tas tillvara och att alla är delaktiga i hela den pedagogiska processen med planering, reflektion och dokumentation utifrån enhetens systematiska kvalitetsarbete och våra styrdokument.
Du har också ett övergripande ansvar för att lägga upp arbetet med trygghet och särskilt stöd.
Backebo ska vara en attraktiv arbetsplats och hos oss får du utöver härliga kollegor följande:
• Friskvård - 4000 kr/år
• Gratis lunch som lagas från grunden av vår fantastiska kock.
• Arbetskläder - Förmånsbeskattas av arbetstagaren.
• Företagshälsovård
• Terminalglasögon
• Löneväxling
OM DIG
Du är legitimerad förskollärare med några års erfarenhet i yrket samt med vana att leda ett arbetslag på ett tryggt och inspirerande sätt.
Då förskolan arbetar tematiskt så behöver du vara intresserad av ett sådant arbetssätt och du får gärna bidra med kompetens inom något estetiskt uttryck såsom musik eller dans.
Vi är just nu mitt i ett utvecklingsarbete kopplat till språklig utveckling och inspirerande lärmiljöer som stödjer lärandet så vi ser gärna att du både har stor kunskap och intresse av detta.
OM OSS
Backebo förskola är en del av Backeboskolan, och förutom vår förskola ingår också en grundskola med ca 180 elever i åk F-6.
I vårt pedagogiska upplägg ingår att arbeta tematiskt och med skapande i olika former som en viktig ingrediens i lärandet.
Eftersom förskolan har havet och skogen som granne så är vi mycket ute i naturen, året runt, och ser det som en naturlig lärmiljö. Vår gård är har både berg och växtlighet som inbjuder till lek på ett naturligt sätt.
Vi arbetar aktivt med hållbar utveckling och har fått Skolverkets utmärkelse för detta samt är certifierad Grön Flagg-skola av Håll Sverige rent.
OM REKRYTERINGSPROCESSEN
Tillträde 4 maj 2026 med möjlighet till viss flexibilitet. Det är dock viktigt för oss att du har möjlighet att vara med på vår planeringskonferens 21-22 maj 2026.
Intervjuer kommer att ske fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Vi uppmanar dig därför att skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Vi undanber oss att bli kontaktade av rekryteringsföretag.
