Förskollärare till Kottens förskola i Frödinge
2025-08-15
Vimmerby är den lilla kommunen i Småland som har mycket att erbjuda; förutom det gedigna kulturarvet från Astrid Lindgren kännetecknas kommunen också av ett mångsidigt näringsliv, stort lokalt engagemang, aktivt föreningsliv, vacker natur och rogivande miljö.
Genom våra värdeord; Ansvar, mod och fantasi arbetar vi för att ge bästa tänkbara service och omsorg till Vimmerby kommuns ca 15 800 invånare, företag och för alla som besöker kommunen. Dessa värdeord genomsyrar kommunens förhållnings- samt arbetssätt och är något alla bär med sig i det dagliga arbetet.
Barn- och utbildningsförvaltningen i Vimmerby kommun ansvarar för alla pedagogiska verksamheter, från förskola till högskola, och ansvarar även för svenska för invandrare (sfi) och samhällsorientering för nyanlända. Vårt gemensamma mål är att Vimmerby kommuns barn och ungdomar ska få de bästa förutsättningarna att möta framtiden och utvecklas till kreativa, nyfikna och trygga individer.
Kottens förskola ligger i Frödinge, en mil utanför Vimmerby.
Kottens förskola består av tre åldersindelade avdelningar. Förskolan Kotten präglas av glädje, trygghet, kreativitet och utforskande, där undervisning och omsorg går i hand i hand i vår utbildning. Vi har ett nära samarbete mellan arbetslagen för att barn och pedagoger ska mötas gränsöverskridande, stärka samverkan och tryggheten på förskolan.
Vårt arbetssätt utgår vi från ett utforskande förhållningssätt där utbildningen utgår från barnens frågor, tankar och idéer. Detta sker genom att vi arbetar processinriktat i projektform och i olika val av gruppkonstellationer som undervisningsform för att på bästa sätt följa barnens intresse och lärprocesser.
Vi använder oss av pedagogisk dokumentation som ett arbetsverktyg där vi dokumenterar och reflekterar tillsammans med barnen i de olika lärprocesserna.
Vår pedagogiska idé är "Hållbar utveckling" och synliggörs i hela vår verksamhet med förhoppningen om att bygga upp en positiv framtidstro hos våra barn.
Som förskollärare ansvarar du för planering, genomförande och utvärdering av det pedagogiska arbetet på din arbetsplats. Du är väl insatt i förskolans läroplan och arbetar för att dess mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Du är en god förebild och följer de normer och värden som förskolans läroplan anger och bidrar till att genomföra och uppfylla förskolans uppdrag. Din uppgift är att skapa de bästa förutsättningarna för att barn, föräldrar och kollegor ska trivas och känna sig trygga i förskolans verksamhet. Vi som arbetar i förskolan tror på det kompetenta barnet med en inneboende vilja att upptäcka, uppleva och lära sig. Genom lek och lustfyllt lärande vill vi stimulera och bevara barnens naturliga nyfikenhet. Vi vill ge dem tid och utrymme till att tänka och reflektera själva, samt ta tillvara på deras lust att lära. Vi lägger därför stor vikt vid skapa förutsättningar för alla barn att utvecklas och lära.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare/lärare med behörighet att undervisa i förskola.
Som person ser vi att du är trygg, stabil och positiv. Du är lugn och lyhörd i ditt bemötande, vilket bidrar till att du skapar goda och förtroendefulla relationer till såväl barn som vuxna. Du har lätt för att samverka med andra och arbetar för att skapa ett öppet och prestigelöst samarbetsklimat där nytänkande uppmuntras och där alla tar ett gemensamt ansvar för att nå uppsatta mål. Du har en kreativ fallenhet och bidrar gärna med tankar och idéer som du också omsätter i praktiken för att utveckla såväl det dagliga arbetet som verksamheten i stort. I det arbetet är du även mån om att skapa delaktighet och engagemang bland såväl kollegor som barn och du uppmuntrar andra till att våga ta initiativ och får således andra att växa. Vidare ser vi att du är kommunikativt skicklig person med förmågan att förmedla information på ett tydligt men också pedagogiskt sätt där du anpassar kommunikation utifrån mottagarens behov och rådande situation.
