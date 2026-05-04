Förskollärare till Kortedala - utvecklingsarbete i fokus
2026-05-04
Publiceringsdatum2026-05-04Dina arbetsuppgifter
Vill du arbeta i en miljö där du varje dag hjälper barn att växa, och samtidigt växa själv? Som förskollärare hos oss får du vara med och skapa en trygg, lärorik och rolig vardag för barnen - samtidigt som du själv utvecklas i din yrkesroll.
Du leder det pedagogiska arbetet tillsammans med kollegor i ett engagerat arbetslag. Tillsammans planerar, genomför, dokumenterar och följer ni upp utbildningen utifrån förskolans läroplan. Vi tror på ett arbetssätt där samarbete, ansvar och tydlig kommunikation är en självklar del av vardagen.
Vi värdesätter goda relationer, både med barn, vårdnadshavare och kollegor, och ser dig som en viktig förebild i barnens liv. Tillsammans bygger vi gemenskap för både stora och små!
Som arbetsgivare erbjuder vi dig goda möjligheter att utvecklas och växa i din yrkesroll. Du får tillgång till kompetensutveckling, till exempel vår uppskattade ledarskapsutbildning. Är du nyexaminerad får du en erfaren mentor som stöttar dig under din första tid hos oss.
Vill du veta mer om vår förskola? Läs gärna mer på vår webbplats:
Aprilgatan 2B förskola - Hitta förskolor - Göteborgs Stad
Förstamajgatan 28 förskola - Göteborgs Stad
Vill du vara med och skapa framtidens förskola i Kortedala tillsammans med engagerade kollegor? Hos oss arbetar du i ett inspirerande sammanhang där vi utvecklar utbildning och lärmiljöer med barnets bästa i fokus.
Förstamajgatans förskola och Aprilgatan 2B är på en spännande utvecklingsresa mot hög kvalitet och likvärdighet. Vi arbetar nära varandra med stöd av rektorer, utvecklingspedagog och specialpedagog, med starkt fokus på kollegialt lärande.
Vår pedagogik är inspirerad av Reggio Emilia och bygger på ett projekterande arbetssätt där barnens tankar och intressen driver lärandet. Vi utgår från våra 5 T: lärmiljöerna ska vara trygga, tydliga, tillåtande, tilltalande och tillgängliga. I Team Kortedala utvecklar vi också våra utemiljöer utifrån visionen: "Från traditionell lekplats till pedagogisk lärplats".
Hos oss möter du en rik mångfald av språk och kulturer, vilket vi ser som en styrka. Med ett inkluderande förhållningssätt arbetar vi för att göra verklig skillnad för varje barn.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare med förmåga att skapa goda samarbeten och relationer till barn, vårdnadshavare och kollegor. Du är en trygg ledare och god förebild för både barn och vuxna, med förmåga att skapa en positiv och utvecklande miljö där barn får utvecklas i sin egen takt.
Du kan planera, genomföra, dokumentera och analysera verksamheten enligt förskolans läroplan och andra styrdokument. Du har god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift, och är bekväm med att använda digitala verktyg i arbetet.
Meriterande:
Meriterande är om du har pedagogista- eller ateljeristakompetens, erfarenhet av språkutvecklande arbetssätt samt god kunskap inom tydliggörande pedagogik. Det är även värdefullt om du har arbetat med TAKK/AKK och har erfarenhet av projektinriktad undervisning.
Låter det här som något för dig? Vill du vara med och ge Göteborgs barn möjligheter till en bra framtid - varje dag?
Då ser vi fram emot din ansökan.
Ta nästa steg med oss!Övrig information
Har du skyddade personuppgifter och vill söka tjänsten? Kontakta Göteborgs Stads växel, Kontaktcenter på telefonnummer 031-365 00 00 och förklara ditt ärende så kopplas du vidare till ansvarig HR-specialist på Enheten för Kompetens och Arbetsmarknad. Fortsätt alltså inte med din ansökan här.
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Förskoleförvaltningen använder digital signering av anställningsavtal. För att signera avtalet behöver du BankID eller Freja eID. Om du saknar möjlighet till digital signering erbjuds avtal i pappersform.
Om Oss
På förskoleförvaltningen ger du barnen möjligheter till en bra framtid. Varje dag!
Vi ansvarar för utbildning och omsorg för cirka 25 000 barn i närmare 350 kommunala förskolor. Förvaltningen har omkring 7 000 medarbetare fördelat på cirka 75 yrken. Tillsammans arbetar vi mot samma mål - att utveckla en rolig, trygg och lärorik förskola för alla barn i Göteborg.
Välkommen till världens viktigaste jobb!
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Förskoleförvaltningen Kontakt
Jessica Wendel Rektor jessica.wendel@forskola.goteborg.se Jobbnummer
9887839