Förskollärare till Kompassens och Tolvåkers förskolor i Löddeköpinge
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2026-06-23
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Vill du vara med och skapa en trygg, nyfiken och lärorik vardag för barn? Nu söker vi två utbildade förskollärare som vill bli en del av våra team. Hos oss får du vara med och forma en förskola där barnens nyfikenhet, lärande och delaktighet står i centrum.Publiceringsdatum2026-06-23Om tjänsten
Vi söker nu två förskollärare, en till Kompassens förskola och en till Tolvåkers förskola. Båda ligger centralt i Löddeköpinge med goda pendlingsmöjligheter och nära fina grönområden.
Hos oss står barnens värde, röst och förmågor i centrum. Vi arbetar i mindre grupper och skapar en trygg och stimulerande miljö där barnen får utforska, påverka och utvecklas tillsammans. Utbildningen bygger på nyfikenhet, delaktighet och meningsfullt lärande.
Leken är en central del av undervisningen och används medvetet för att stärka barnens språk, fantasi och sociala förmågor. Som pedagog är du närvarande och medforskande, och vi utvecklar lärmiljöer som väcker lust att lära. Under året arbetar vi med en gemensam temabok som skapar sammanhang, gemenskap och en tydlig vi‐känsla. Vårt språkutvecklande arbetssätt genomsyrar verksamheten genom högläsning, samtal och lek.
Som förskollärare planerar, genomför och utvecklar du undervisningen utifrån läroplanen. Du skapar en trygg och inkluderande miljö, samarbetar nära kollegor och bygger goda relationer med vårdnadshavare. Arbetet innefattar också dokumentation och uppföljning inom vårt systematiska kvalitetsarbete.
Hos oss får du engagerade kollegor, stöd i ditt uppdrag och möjlighet att utvecklas genom kollegialt lärande och kompetensutveckling.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är utbildad förskollärare och som har ett tydligt barnfokus. Du ser barn som kompetenta individer och vill utveckla förskolans utbildning. Du är engagerad, nyfiken och ser möjligheter i ditt arbete.
Du är trygg i din roll, tydlig i din kommunikation och samarbetar väl med både kollegor och vårdnadshavare. Du bidrar till ett positivt arbetsklimat och värdesätter goda relationer i vardagen.
Vi söker dig som:
har förskollärarexamen
har ett tydligt barnfokus och ser varje barns möjligheter
är engagerad, positiv och lösningsorienterad
tycker om att samarbeta och skapa goda relationer
kommunicerar tydligt i tal och skrift
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Urval kommer ske löpande.
Innan anställning hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Utdraget vi efterfrågar är "Skola eller förskola" och du behöver själv begära ut utdraget som du hittar på polisens hemsida: Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten (polisen.se)
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Det snabbaste sättet för att få sitt utdrag är att använda e-tjänsten och beställa det online med BankId.
Du behöver även visa upp pass eller nationellt ID-kort utfärdat av polis på intervjun.
Vi bryr oss!
Välkommen till en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med stort engagemang och omtanke om varandra, gör vi allt för att skapa en bättre vardag för alla i vår kommun. Vårt fokus på utveckling och kvalitet märks hos våra många nöjda invånare.
Till Kävlinge kommun tar du dig snabbt och enkelt, oavsett var du bor. Den goda stämningen och de många utvecklingsmöjligheterna är andra anledningar till att våra medarbetare trivs så bra. Vill du bli en av oss?
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss i Kävlinge? Gå in på jobb.kavlinge.se för att läsa vad våra medarbetare tycker om att jobba hos oss, våra förmåner och se alla våra lediga jobb. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kävlinge Kommun
(org.nr 212000-1058), https://www.kavlinge.se/
Östra stationstorget 1 (visa karta
)
244 80 LÖDDEKÖPINGE Arbetsplats
Sektor Utbildning, Förskola Kontakt
Facklig representant nås via kundtjänst 046-739000 Jobbnummer
9975304