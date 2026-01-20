Förskollärare till Källbrink förskola, Huddinge kommun
2026-01-20
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar på uppdrag av förskolenämnden och grundskolenämnden. Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola och anpassad grundskola. Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla barn och elever i Huddinge möjlighet att utvecklas till sin fulla potential i en trygg utbildningsmiljö. Här spelar alla våra anställda en viktig roll i genomförandet.
Om skolan
Förskolan Källbrink ligger i Fullersta, en naturnära villaförort i Huddinge kommun. Närheten till både centrum, skog och sjö gör att barnen på olika sätt får möjlighet att utforska sitt närområde under sin vistelse på förskolan. Gården är full av möjligheter och erbjuder en naturtomt, sandlåda och kuperad mark att springa och leka på. Läs gärna mer om vår fina förskola: Förskolan Källbrink (https://www.huddinge.se/forskola-skola/forskola/alla-forskolor/kommunala-forskolor/forskolan-kallbrink/#Öppettider)
Om arbetet
Som förskollärare i Huddinge kommun omsätter du förskolans läroplan i ditt dagliga arbete, bland annat med hjälp av pedagogisk dokumentation. Tillsammans med dina kollegor skapar du förutsättningar för barnens lärande och utveckling genom att stötta det enskilda barnet, utmana normer och arbeta aktivt mot diskriminering. I arbetet som förskollärare bildar omsorg, fostran och lärande en helhet. Du har ett positivt förhållningssätt, där barnet alltid står i fokus och bemöter alla med omtanke, vänlighet och respekt. Du har en förmåga att såväl se till det enskilda barnets som gruppens behov och skapar tillsammans med barn och kollegor en miljö som främjar kvalitet, tydlighet och struktur. På ett positivt sätt bemöter du barn och vuxna utifrån förskolans värdegrund. Som förskollärare ansvarar du för att aktivt leda, planera och kvalitetssäkra det dagliga arbetet på förskolan. Du ska också systematiskt och kontinuerligt följa upp och analysera den pedagogiska verksamheten i samarbete med övrig personal. I ditt ansvar ingår även att förbättra förskolans kvalitet och därmed också barnets möjlighet till utveckling och lärande. Hos oss har du möjlighet till regelbunden planering- och reflektionstid, samt kompetens- och utvecklingsdagar.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad förskollärare och är väl insatt i förskolans styrdokument, samt kan omsätta läroplanens mål i det praktiska arbetet. Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda ett arbetslag. Du arbetar strukturerat och använder pedagogisk dokumentation för att analysera och reflektera tillsammans med både kollegor och barn. Du har goda IT-kunskaper och förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Vi ser gärna att du arbetat i en större organisation eller har erfarenhet från kommunal verksamhet.
Som person är du trygg och har en förmåga att känna tillit och omtanke. Du är tydlig och lyhörd i din kommunikation och van att anpassa ditt sätt att kommunicera efter rådande situation. Du är positiv och lösningsfokuserad, samt har förmåga att entusiasmera och skapa goda relationer med barn, föräldrar och kollegor. Genom ett kritiskt och analytiskt tänkande ser du möjligheter i hur förskolans mål kan utvecklas. Du har ett situationsanpassat arbetssätt, ett prestigelöst förhållningssätt och en vilja att utvecklas i din yrkesroll.
För denna tjänst behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas.
Varför Huddinge?
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Rektor Malin Gustafsson: malin.gustafsson3@huddinge.se
