Förskollärare till Junibackens förskola, Krokoms kommun
2026-02-13
- Ett jobb med plats för utveckling
Vill du vara delaktig och bidra till en verksamhet som präglas av kollegialt lärande, kompetensutveckling och förbättringsarbete? Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare och vara del av en helhet i kommunen? Till Junibackens förskola behöver vi nu en förskollärare. Sök till oss och gör skillnad på riktigt!
Välkommen till oss!
Junibackens förskola har 2 avdelningar med plats för 34 barn. Arbetet utgår från en helhetssyn på barn och barns behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Vi söker en förskollärare med ett medforskande förhållningssätt som bidrar till att skapa stöttande undervisningsmiljöer. Vi söker en modig kollega som vågar utmana sig själv och andra med fokus på att driva utvecklingen framåt. Vi söker en närvarande kollega som finnas där barnen är och för barnen i deras lärande. Vi söker en kollega som är välkomnande och pålitlig och har ett fint bemötande.
Samtliga förskolor i Krokoms kommun arbetar med gemensamma verksamhetsmål där likvärdighet, kvalitet och barns agens står i fokus!
Barn- och utbildningsförvaltningen har ca 800 medarbetare. Förvaltningens verksamhet sträcker sig över hela kommunen och innefattar förskola, grundskola F-9, anpassad grundskola, fritidshem, kost och lokalvård, modersmål samt biblioteksverksamhet.
En dag som förskollärare på Junibacken
I vår kommun utgår du ifrån barnens intressen, behov och erfarenhet. Du planerar lärprocesserna och med ett formativt arbetssätt genomför, följer upp och utvärderar du undervisningen, med förankring i läroplanen. Barnens lärande synliggörs i form av digital pedagogisk dokumentation, med iPad som arbetsverktyg.
Förutom det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs ett förebyggande och främjande barnhälsoarbete i samverkan med våra barnhälsoteam. Som ett stöd i ditt dagliga arbete har du ett nära samarbete med specialpedagog, pedagogiska utvecklare och rektor.
Verksamheten utövas så att lärandeobjekt och lärandeaktiviteter anpassas och varieras efter barnens intressen, förutsättningar och behov, så att omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.
Enheterna i Krokoms kommun har ett gemensamt systematiskt arbetsmiljöarbete som utgår ifrån kommunens värdeord. Välkomnande, Modig, Nära och Pålitlig. Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare, så är det här kommunen som gör plats för växtkraft.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare. Du är väl förtrogen med de nationella styrdokumenten för förskoleverksamhet.
Har du praktisk erfarenhet av lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik TAKK/AKK, är driven och har kunskap i utvecklandet av tillgängliga lärmiljöer så är det meriterande.
I din roll som förskollärare ansvarar du, tillsammans med övriga i arbetslaget, för att planera och bedriva verksamheten och genom det möta de behov varje enskilt barn har. Dokumentationen är en viktig del i våra dagliga reflektioner och även i det systematiska kvalitetsarbetet som tar verksamheten framåt och synliggör lärandet. Vi arbetar med inkludering, delaktighet och tillgänglighet som bärande idéer. Vi värdesätter din förmåga att kommunicera, reflektera, ta ansvar, samarbeta och att du genom din kreativitet är öppen för nya möjligheter.
Du ska bidra till en god arbetsmiljö och vara en positiv och trygg ledare som bemöter andra med respekt och delar med dig av din positiva energi. Du samverkar i hög grad med förskolor i området och arbetar aktivt och målinriktat för en väl balanserad och utvecklande verksamhet enligt styrdokumenten.
Digital kompetens och intresse för IKT förväntas.
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % med tillträde omgående eller enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag är 2026-03-24
Rekrytering kan komma att ske löpande innan ansökningstiden har gått ut.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Hälsning från din blivande chef
Välkommen att vara en del av vårt team!
Här arbetar vi i samverkan för att skapa de bästa möjligheterna för våra barn under sin vistelsetid på förskolan.
Vi är modiga i att våga utveckla och utmana oss själva för att förändra verksamheten framåt. Vi är närvarande pedagoger och finnas där barnen är och för barnen i deras lärande. Vi är välkomnande mot barn, kollegor, vårdnadshavare och andra personer som kommer in på vår förskola. Vi är pålitliga och lojala mot varandra och mot barnen vi möter.
För mig som ledare är viljan att våga utvecklas och viljan att ta ansvar viktiga egenskaper hos en pedagog i förskolan.
Vi söker dig som tillsammans med oss vill arbete med att göra skillnad för barnen.
Hälsningar Stina Jonsson, rektor
Kontaktperson för tjänsten
Stina Jonsson, rektor
0640-169 57 stina.jonsson@krokom.se
Fackliga representanter nås genom kommunens kundcenter, 0640-161 00
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokoms kommuns gränser sträcker sig från Storsjöns stränder i söder, till de vidsträckta och vilda fjällen i norr och i öster tar det norrländska inlandets stora skogar vid. Här bor dryga 15 700 invånare, mitt i Jämtlands län, med närhet till goda kommunikationer till övriga Sverige. Här finns fantastiska möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv. Hit flyttar människor och här vill man stanna, för här får själva livet ta plats.
Kommunen ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket gör att vi arbetar för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande. Ersättning
