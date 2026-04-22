Förskollärare till Järnforsens förskola
Hultsfreds kommun, För- och grundskola / Förskollärarjobb / Hultsfred Visa alla förskollärarjobb i Hultsfred
2026-04-22
, Vimmerby
, Högsby
, Ydre
, Oskarshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hultsfreds kommun, För- och grundskola i Hultsfred
Järnforsens förskola söker engagerade och ansvarstagande förskollärare som vill vara med och skapa en inspirerande och kreativ lärmiljö för våra yngsta medborgare.
Järnforsens förskola är en liten verksamhet med stora ambitioner. Hos oss finns korta beslutsvägar, en nära gemenskap, ett flexibelt arbetssätt och god samverkan med rektor där barnens bästa alltid står i centrum. Vi är en organisation där du får möjlighet att ta stort ansvar för att säkerställa att utbildningen håller hög kvalitet.
Järnforsens förskola arbetar mot visionen Möjligheternas arena där förskollärare, barnskötare och övrig personal skapar möjligheter för barnen att känna och verka för en framtidstro. Förskolan är en demokratisk mötesplats för alla, både barn och vuxna. Viktiga begrepp/områden för oss är lek, demokrati och 100-språklighet. Förskolan har tagit ställning för att arbeta projekterande med pedagogisk dokumentation som verktyg för att synliggöra barnens lärprocesser.
Järnforsens förskola är kommunens minsta förskola, ca 10-14 barn i åldern 1-5 år och 3-4 pedagoger. Under våren 2024 flyttade förskolan in i nyrenoverade lokaler mitt i Järnforsen. Barnen delas upp i mindre grupper större delen av dagen. Vi tror på att, när barnen får vara i mindre grupper så skapas bättre förutsättningar för dem att komma till sin rätt. De får möjlighet att få sina röster hörda och lyssnade på och på så sätt påverka processerna framåt, det vi undervisar kring idag ska påverka det som vi undervisar kring imorgon! På förskolan kan nya tankar och idéer växa fram och barnen får tillsammans med vuxna utforska alla möjliga hypoteser om en hållbar framtid. Det finns ett nära samarbete med Evahagens förskola i Virserum och det kan bli aktuellt med olika nätverk mellan förskolorna.
Som medarbetare i Hultsfreds kommun erbjuds du goda möjligheter till utveckling och förmåner. Vi vill att varje medarbetare ska få ett hållbart arbetsliv och känna sig trygg i sin anställning. Det är också viktigt att våra medarbetare har en god balans mellan arbetsliv, familjeliv och fritid. Som förskollärare hos oss har du förmånen att ta del av bland annat friskvård och arbetskläder. Läs mer om våra förmåner på vår hemsida http://www.hultsfred.se/kategori/anstalld/lediga-jobb/formaner-lediga-jobb
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Hultsfreds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via offentliga jobb och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vill du ha mer information om hur du söker jobb hos oss eller om du har skyddad identitet kan du läsa mer här https//www.jobbaihultsfred.se/sa-har-soker-du-jobb-hos-oss/
2 plats(er). Publiceringsdatum: 2026-04-22

Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare på Järnforsens förskola ansvarar du för utbildningen och undervisningen som helhet. Du kommer att arbeta tillsammans med dina kollegor för att utveckla utbildningen på Järnforsens förskola. Förskollärare har ett ansvar för att organisera utbildningen för att kunna arbeta projekterande med pedagogisk dokumentation som verktyg.
Du kommer ingå i en pedagogisk utvecklingsgrupp tillsammans med övriga förskollärare på enheten och förskollärare från Evahagens förskola i Virserum. Nätverkets övergripande syftet är att utveckla utbildningen på Järnforsens och Evahagens förskolor. Du kommer ha gemensam reflektionstid tillsammans med kollegor på Järnforsens förskola varje vecka för att kunna synliggöra de processer som pågår och som ni behöver kroka fast i.
I det dagliga arbetet är pedagogisk dokumentation och reflektion ett naturligt inslag, för att systematiskt kvalitetssäkra utbildningen. I arbete på förskolan omsätter du läroplanens intentioner, vilket blir tydligt i undervisningen med barnen. Du utgår från barnens intressen, nyfikenhet, initiativ och omsätter det till målstyrda processer där barnens lärande är i fokus. Du utformar lärmiljöer som är tillgängliga för alla barn och som inspirerar och uppmuntrar barnens nyfikenhet, kreativitet och intresse.
Barnens inflytande och delaktighet har en central roll i arbete vilket innebär att du tillsammans med barnen och kollegorna, reflekterar och analyserar lärprocesser, arbetsmetoder och pedagogernas förhållningssätt. I ditt förhållningssätt vågar du tillsammans med barn och kollegor provar nya metoder och verktyg.
Vi söker dig som är
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare
Flexibel och ansvarstagande
Självständig med starkt självledarskap
Relationsskapande och trygg i att leda kollegor
Kreativ och driven av barns lärande och utveckling
Vi erbjuder
En liten organisation där du får möjlighet att påverka
Korta beslutsvägar och närvarande ledarskap
Flexibelt arbetssätt där barnens processer styr
En inspirerande och kreativ arbetsmiljö
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Hultsfreds kommun utför bakgrundskontroller vid all anställning.
Välkommen till oss!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "B2616".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Hultsfreds kommun
(org.nr 212000-0712)
577 26 HULTSFRED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hultsfreds kommun, För- och grundskola

Kontakt
Rektor
Liisa Karlsson Liisa.Karlsson@hultsfred.se 010-354 25 09
9868380