Förskollärare till I Ur och Skur Skogsgrinden i Skene 100%
2026-03-10
Vill du arbeta med upplevelsebaserat lärande i naturen?
Vill du arbeta i en förskola där naturen är en självklar del av undervisningen och där barn får lära genom upplevelser, rörelse och utforskande?
Nu söker vi en legitimerad förskollärare 100% till vår förskola i Skene som vill vara med och utveckla undervisningen tillsammans med engagerade kollegor.
I Ur och Skur Skogsgrinden är ett personalkooperativ där naturen är en central del av barns vardag. Genom Friluftsfrämjandets I Ur och Skur-pedagogik arbetar vi med utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande, där barn får möjlighet att upptäcka, undersöka och utvecklas genom egna erfarenheter.
På vår förskola i Skene har vi två barngrupper med 16 barn i varje grupp, vilket skapar goda förutsättningar för närvarande pedagoger, trygghet och ett nära pedagogiskt arbete.
Hos oss möter du barn 1-6 år och ett arbetslag som tillsammans arbetar för att skapa en trygg, utvecklande och inspirerande förskola.
Som förskollärare ansvarar du för att leda undervisningen i barngruppen i enlighet med Skollagen och läroplanen för förskolan (Lpfö 18 rev. 2025).
I uppdraget ingår bland annat att:
planera, genomföra och följa upp undervisningen
leda och utveckla det pedagogiska arbetet i arbetslaget
arbeta med pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete
skapa en trygg, inkluderande och stimulerande lärmiljö
arbeta med utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande
samverka med vårdnadshavare och genomföra utvecklingssamtal
samt ta hand om en del av de vardagliga sysslorna
Du blir en del av ett arbetslag där vi tillsammans planerar, reflekterar och utvecklar undervisningen.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
är legitimerad förskollärare
har ett tydligt pedagogiskt ledarskap
är engagerad i barns utveckling och lärande
arbetar reflekterande och utvecklingsinriktat
har god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt arbetsklimat
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete
utomhuspedagogik eller I Ur och Skur-verksamhet
Om arbetsplatsen
I Ur och Skur Skogsgrinden är en förskola där natur, rörelse och upplevelsebaserat lärande är en del av vardagen. Vi arbetar aktivt för att skapa en miljö där barn utvecklar nyfikenhet, självständighet och lust att lära.
Vi är en mindre organisation där du som förskollärare har stort inflytande över undervisningen och verksamhetens utveckling.
Hos oss får du:
arbeta i ett engagerat och samarbetsinriktat arbetslag
möjlighet att påverka och utveckla undervisningen
tid för gemensam reflektion och pedagogiska samtal
arbeta i en verksamhet där naturen är en viktig lärmiljö
kompetensutveckling inom I Ur och Skur-pedagogik
friskvårdsbidrag
Anställningsvillkor:
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 31 mars.
Utdrag ur belastningsregistret krävs enligt skollagen vid anställning i förskolan.Så ansöker du
Skicka din ansökan till:info@skogsgrinden.se
Urval av intervjuer kommer att ske löpande.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Cecilia Hansson, rektor
0723-270002 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: info@skogsgrinden.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Personalkooperativet i Ur och Skur Skogsgrinden
Backavägen (visa karta
)
511 63 SKENE Arbetsplats
Personalkooperativet i Ur & Skur Skogsgrinden Ek Jobbnummer
9789261