Förskollärare till Hyacintens förskola
Norrköpings kommun / Förskollärarjobb / Norrköping Visa alla förskollärarjobb i Norrköping
2026-01-30
Vill du arbeta på en förskola där barns delaktighet, hållbar utveckling och pedagogisk nyfikenhet står i centrum? Hyacintens förskola söker nu en engagerad förskollärare som vill vara med och forma framtidens lärande.
Vilka är vi?
Hyacintens förskola söker nu en förskollärare. Hyacintens förskola ingår i enheten Haga förskolor, tillsammans med Taborsbergs förskola.
På Haga förskolor arbetar vi med den pedagogiska lärmiljön och leken som viktiga delar i barnens utveckling och lärande. På Hyacintens förskola delar vi in barngruppen efter yngre och äldre barn.
Vi vill välkomna dig till en plats med framtidstro, delaktighet, tillit och glädje i vårt medforskande arbetssätt. Just nu arbetar vi med hållbar utveckling genom ett projektinriktat arbetssätt och pedagogisk dokumentation som motorn i projektarbetet.
Vår organisation vilar på stor delaktighet och samarbete, vilket skapar utrymme för arbetslagens gemensamma reflektionstid samt enskild pedagogisk utvecklingstid.
Vi är en Reggio Emilia inspirerad förskola där det kompetenta barnet står i fokus. Vårt arbetssätt utgår från läroplanen och vi tydliggör vårt arbetssätt genom arbetsplanen.
Vill du vara med och leda ett arbete för hållbar framtid där barn får sätta spår, ha inflytande och få uppleva att de är delaktiga i alla sammanhang?
Vi söker nu kollega som vill ta sig an det spännande uppdraget som förskollärare hos oss.Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
Som förskollärare ansvarar du för att aktivt leda, planera och kvalitetssäkra det dagliga arbetet på förskolan. Du ska systematiskt och kontinuerligt följa upp och analysera i samarbete med övriga kollegor för att förbättra förskolans kvalitet och därmed också barnets möjlighet till utveckling och lärande.
Tillsammans med dina kollegor utformar du stimulerande och inspirerande lärmiljöer. Du arbetar i projekt och driver utbildningen och undervisningen framåt.
Du arbetar med att utveckla barnens lärande genom tydliggörande pedagogik samt dokumentation av barnens lärprocesser.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad och legitimerad förskollärare och har erfarenhet av yrket. Du har ett genuint intresse och nyfikenhet inför att arbeta Reggio Emilia inspirerat samt arbeta utifrån våra kommunala förskolors gemensamma utvecklingsplan.
Du vill vara en del av en förskola som ständigt utvecklas, där du är med och skapar bästa tänkbara förutsättningar för både barn och vuxna. Du har en förmåga att entusiasmera andra för att nå gemensamma mål. Du ska kunna utveckla positiva relationer med dem du möter; barn, vårdnadshavare och kollegor. Du förmedlar informationen på ett tydligt och säkert sätt. Du värdesätter det kollegiala lärandet utifrån det gemensamma utvecklingsarbetet.
Du har förmågan att omsätta läroplanens mål och intentioner i praktiken samt har en hög pedagogisk medvetenhet. Du ska vara motiverad och engagerad att vilja forma en förskola som är trygg, lustfylld och lärorik för alla barn. Du ska vara väl insatt i de styrdokument som reglerar utbildningen och agera utifrån dessa i mötet med barn, vårdnadshavare och kollegor.
Vi behöver dig som har erfarenhet och som vill bidra till utvecklande och stimulerande lärmiljöer.
Du har god svenska i tal och skrift. Du har kunskap om dokumentation inom det systematiska kvalitetsarbetet.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 13 februari, urval och intervjuer sker löpande
Kontakt: Lejla Sultanic, rektor Haga förskolor, telefon 011 15 32 31, mailadress lejla.sultanic@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
