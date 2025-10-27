Förskollärare till Hjärtebacke förskola
2025-10-27
Välkommen till Hjärtebacke Förskola - en plats där hjärtat får vara med i lärandet!Hos oss arbetar du tillsammans med engagerade kollegor för att ständigt utveckla kvaliteten i verksamheten. Vi har ett starkt fokus på språkutvecklande arbetssätt och tydliggörande pedagogik, som genomsyrar vår undervisning och skapar en trygg och stimulerande miljö för varje barn.
Din roll hos oss
Du skapar en pedagogisk miljö som utmanar och stimulerar barns utveckling och lärande samt erbjuder barnen en trygg omsorg och lärandemiljö. Den pedagogiska verksamheten utgår från varje barns förutsättningar och bygger på undervisning som utformas i enlighet med läroplanens mål. Arbetet organiseras utifrån ett helhetsperspektiv som bygger på bedömning och dokumentation av det enskilda barnets behov i kombination med hela förskolans kvalité.
Du är en tydlig och entusiasmerande ledare som hanterar förändrade situationer och olika människors agerande. Det är viktigt att du skapar en relation till barn, vårdnadshavare och kollegor som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt samt positiva förväntningar.
På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbete enskilt och tillsammans med andra samt håller dig uppdaterad och tar tillvara på ny forskning och händelser i omvärlden. Du är delaktig i arbetslaget och bidrar till en god arbetsmiljö och kollegialt lärande.
Vem söker vi?
Du som söker har förskollärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i förskolan samt har pedagogisk förmåga och tydligt pedagogiskt syfte att skapa en lärande, lustfylld och utvecklande lek-/lärmiljö. Din förmåga att leda och stimulera barn i deras utveckling och att anpassa den pedagogiska verksamheten efter varje barns förutsättningar och behov krävs för arbetet. Vi ser gärna att du har utbildning i teckenkommunikation, TAKK samt har erfarenhet av arbete som förskollärare.
Du är väl förtrogen med och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare och är väl insatt i förskolans läroplan och Barnkonventionen samt har förmåga att omsätta dessa i praktiken.
Med engagemang möter du barn, vårdnadshavare och kollegor på ett lyhört, respektfullt och professionellt sätt. Kunskap kring barns språkutveckling och andra uttrycksformer såsom bild, musik, rörelse är en förutsättning för arbetet. Du kan integrera digital teknik i den dagliga verksamheten och använda som redskap i ditt eget arbete. Vidare har du kunskap om den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet samt förmåga att ta egna initiativ, finna lösningar och hantera förändrade situationer. Du har förmåga att hantera vanligt förekommande arbetsuppgifter för åldersgruppen 1-6 år. Naturligtvis kan du arbeta både vid öppning 5.30 och stängning av förskolan 18.30.
För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. När vi vill erbjuda dig tjänsten krävs det att du visar upp ett utdrag ur polisens belastningsregister för att vi ska kunna anställa dig, enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ i skollagen.
Det här är vi
Vi tror på barnens rätt att uppleva, reflektera, kommunicera och skapa genom många olika uttrycksformer, och leken har en självklar plats i deras lärande. Förskolan präglas av en härlig mångfald av nationaliteter och kulturer, vilket berikar vår vardag och skapar en inkluderande gemenskap.
Här är alla viktiga - barn som vuxna lär av och med varandra. Genom kollegiala samtal reflekterar vi tillsammans kring undervisningen och utvecklar vår praktik med barnens bästa i fokus. Som pedagog får du stöd i de pedagogiska processerna av både rektor, specialpedagog och utvecklingsledare - ett team som tillsammans driver utveckling och kvalitet framåt.
Vill du vara med och göra skillnad? Om du delar vår passion för lärande, lek och kvalitet - då ser vi fram emot din ansökan!
Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
