Hudiksvalls kommun Förskoleenhet 12 / Förskollärarjobb / Hudiksvall2021-04-12Våra barn är det viktigaste vi har, det är dem vi finns till för och de är förskolans huvudpersoner. För oss är det viktigt att se saker ur barnens perspektiv och låta dem vara medforskare i det som händer runtomkring. Världen är stor och det finns mycket att upptäcka! Som pedagoger är vi medforskande och barnens delaktighet och inflytande är i fokus.Vi vill göra skillnad och skapa möjligheter. För nutid och framtid. Hos oss ska alla barn och vuxna känna jag kan, jag vill, jag vågar!Lärandeförvaltningen söker en legitimerad förskollärare till Håstahöjdens förskola.Håstahöjdens förskola är en mångkulturell förskola, vi vill vara en mötesplats som är lustfylld, rolig och lärorik för barn och pedagoger. Hos oss ses varje barn och personal som kompetenta och att mångfald är en möjlighet att berika lärandet.Förskolan har sex avdelningar och ligger i ett flerfamiljsområde med närhet till skolor, natur, skog och stadsmiljö i Hudiksvalls västra stadsdel.Vi har en stabil personalgrupp med lång erfarenhet och alla har pedagogisk utbildning. I vårt värdegrundsarbete lägger vi fokus på att alla ska känna sig trygga, bli respekterade, tagna på allvar och bli lyssnade på. Vi strävar efter att känna gemenskap med varandra, där alla under dagen bidrar med olika förmågor. Vi ser våra olikheter som en tillgång i vårt lärande.Förskolan strävar efter att ständigt utvecklas. Språkarbetet är i fokus varje dag och det är viktig för oss att skapa lärmiljöer/undervisningsmiljöer som bjuder in till kommunikation och som är stimulerande, inspirerande och inkluderande. Vi arbetar med projekt och temainriktat arbete som innefattar läroplanens olika delar.Vi tror på att barn skapar sin egen kunskap genom att vara delaktiga i att möta sin omvärld tillsammans med andra. Genom ett utforskande arbetssätt där observation, dokumentation och reflektion är viktiga arbetsredskap, som synliggör den aktiva och intresserade pedagogen och barnens läroprocesser.Här har du möjlighet att utvecklas och växa i rollen som förskollärare. Vi erbjuder bland annat en utbildad mentor för nyexaminerade förskollärare. Vi är också en av de första kommunerna i Sverige som erbjuder förskollärare att bli förstelärare.Välkommen med din ansökan!2021-04-12Tillsammans i arbetslaget ska du skapa ett lekfullt lärande som utgår från barnens intressen i en trygg och stimulerande miljö.Vi jobbar systematiskt och målmedvetet för att skapa en gemensam samsyn kring vårt uppdrag enligt läroplan och skollag. Här är det kollegiala lärande väldigt viktigt och vi delar gärna med oss av våra idéer och tankar till varandra.Vi jobbar i dokumentationsverktyget Unikum där vi systematiskt dokumenterar och ger vårdnadshavarna möjlighet till delaktighet och inflytande, både på individ- och gruppnivå.Du är legitimerad förskollärare med stort intresse och engagemang samt god ledarskapsförmåga.Du har förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar.Det är viktigt att du är flexibel, initiativrik samt har god social kompetens och bra samarbetsförmåga.Meriterande kvalifikationer är goda kunskaper i pedagogisk dokumentation, digitalisering och systematiskt kvalitetsarbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.ÖVRIGTMitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare inom 300 olika yrken som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.Funderar du på att flytta hit från en annan ort? Vi vet hur stort steget kan vara och därför vill vi som arbetsgivare hjälpa dig på traven. Vi erbjuder 10 000 kr i flyttbidrag, under förutsättning att du uppvisar din förskollärar- eller lärarlegitimation och stannar som förskollärare/ lärare/speciallärare/specialpedagog hos oss i minst ett år. Men vi hoppas naturligtvis att du stannar längre än så! Flyttbidraget beskattas av dig som anställd.Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs I och med att du ansöker om denna tjänst lämnar du också ditt samtycke till att Hudiksvalls kommun behandlar dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter: https://www.hudiksvall.se/Ovrigt/Om-personuppgifter.html Observera att vi endast tar emot ansökningar via www.offentligajobb.se. Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-05-31 Eller enligt överenskommelse. Före erbjuden anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister visas upp.