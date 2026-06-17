Förskollärare till Gustavslunds förskola
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2026-06-17
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Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Förskoleområde Hovshaga består av fem förskolor som samverkar för ett ökat kollegialt utbyte samtidigt som man i vardagen kan vara i en mindre kontext. Gemensamt är bland annat vår strävan att utveckla lekresponsiv undervisning. Nu söker vi en förskollärare till Gustavslunds förskola. Det är en förskola med två avdelningar och en stor härlig gård med skogsparti.
Hos oss kommer du tillsammans med kollegor arbeta för att ge barnen den bästa starten inom skolväsendet. Du kommer att arbeta med hela barngruppen men också se den enskilda individen. I ditt arbete kommer du att anpassa och utveckla verksamheten efter barnen och erbjuda dem en stimulerande och utvecklande lärmiljö, såväl inne som ute. Du är en medforskande pedagog som utmanar barnen i vardagen genom lek och fantasi.
Som förskollärare är du ansvarig för att tillsammans med dina kollegor planera, dokumentera, utvärdera och analysera arbetet kring barnens utveckling och lärande. Som stöd har du olika mötesformer som möjliggör kollegialt utbyte mellan de olika förskolorna. Som förskollärare inom vårt området får du ett stort utrymme att inom läroplanens ramar påverka och utforma vardagen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare eller i slutet av din förskollärarutbildning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Om du kan svenskt teckenspråk ser vi det som meriterande.
Du har en medveten tanke kring din roll som förskollärare och är en tydlig ledare som arbetar strukturerat utifrån gällande styrdokument. Du har ett professionellt förhållningssätt och en god förmåga att skapa ett gott arbetsklimat med engagemang, nyfikenhet och trygghet i gruppen. Du ser och möter barns olika behov utifrån deras olika förutsättningar och du anpassar ditt arbetssätt för att skapa förutsättningar för alla barn till att utvecklas.
Såväl Gustavslunds förskola som Förskoleområde Hovshaga i stort, har de senaste åren genom gått ett utvecklingsarbete och vi söker någon som vill vara en del av denna påbörjade resa. Vi ser gärna någon som ser möjligheter och tar initiativ till en ännu bättre förskola för våra barn.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UTBF 253/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662)
Box 1222 (visa karta
)
351 12 VÄXJÖ Arbetsplats
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Fackliga företrädare nås via Växjö kommuns kontaktcenter 0470-41000 Jobbnummer
9968917