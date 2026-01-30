Förskollärare till Gubbabackens förskola
Malmö kommun / Förskollärarjobb / Malmö Visa alla förskollärarjobb i Malmö
2026-01-30
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20260227
Om arbetsplatsen
Gubbabackens förskola har 11 avdelningar och ligger på Gullviksborg. Sex avdelningar för äldre barn och fem avdelningar för yngre barn. Vi arbetar i tre spår. I varje spår ingår det yngre barns avdelningar och äldre barns avdelningar. Inom spåret arbetar vi för ett samarbete mellan pedagoger och barn dagligen.
Förskolan har tydliga lärmiljöer som följer barnens intresse samt gemensamma miljöer som ateljé, vattenateljé och en inomhusgård, vid namn ljusgården. Vi har tre gårdar vi bedriver utomhuspedagogik på och genom våra lådcyklar kan vi röra oss runt i Malmö obehindrat.
Lek och rörelse får ta stor plats hos oss, under höstterminen 2025 skapade vi en rörelsepolicy för Gubbabackens förskola. Vi arbetar aktivt med pedagogisk dokumentation och har gemensamma forum där vi ökar det kollegiala lärandet.
För oss är det viktigt att vara nyfikna och följa med i förskolans utveckling, vi ska erbjuda barnen möjligheter till att bygga på sin kunskap inför framtiden.
Vi är en partnerskola vilket innebär att vi tar emot lärarstudenter från universitet.
Vårt projekt är "mitt Malmö". Genom projektet ökar vi barnens kunskap om staden samt barnens röst i Malmö.
Förskoleförvaltningen är en av Malmös största förvaltningar. Vi har cirka 4500 medarbetare som varje dag möter cirka 15 500 barn och deras vårdnadshavare på någon av våra 190 förskolor. Inom förskolan i Malmö stad får du löpande kompetensutveckling, tydliga karriärmöjligheter och ett nära ledarskap. Läs mer på malmo.se/förskolekarriär
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobbPubliceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare hos oss arbetar du för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Du leder och utvecklar den pedagogiska verksamheten tillsammans med resten av arbetslaget. Du har ett särskilt ansvar för undervisningen, och arbetar med läroplanen som bas utifrån varje barns kunskaper, erfarenheter och specifika förutsättningar. Alla förskollärare i Malmö stad har schemalagd tid (5 tim/vecka) för reflektion, dokumentation och lärande med kollegor.
Som förskollärare arbetar du aktivt med att främja varje barns enskilda utveckling och lärande på ett engagerat och glädjefyllt sätt. Med stort barnfokus lyssnar du in och förvaltar barnets nyfikenhet, utforskande och lust att lära. Du bedriver en inkluderande och engagerad undervisning som utgår från skollag, läroplan och övriga styrdokument för att utveckla varje barn, likväl som hela barngruppens lärande och sociala samspel.
Du ansvarar för att fortlöpande arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet och dokumentation tillsammans med dina kollegor, för att synliggöra både gruppens och varje enskilt barns lärprocesser och framsteg.
Vi värderar samarbete och goda relationer med familjer och vårdnadshavare högt och arbetar med alla relationer utifrån tillit och förtroende.Kvalifikationer
Vi söker dig som har förskollärarlegitimation. Vi vill att du bidrar med engagemang, kreativitet och ett driv att utveckla verksamheten. Du möter varje barn med respekt och lyhördhet. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med vårdnadshavare och kollegor. Du behöver ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
För att tillsvidareanställas som förskollärare krävs förskollärarlegitimation, enligt Skollagen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Anställningsform:Tidsbegränsad anställning, vikariat 3-6 månader med möjlighet till förlängning.
Omfattning: Heltid
Antal tjänster:1
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att beställa utdraget se Skola eller förskola | Polismyndigheten (polisen.se)
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Sveriges Lärare
Helene Åkesson helene.akesson@malmo.se 040-34 33 88 Jobbnummer
9714091