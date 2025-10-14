Förskollärare till Fyrklöverns förskola
Värnamo Kommun / Förskollärarjobb / Värnamo Visa alla förskollärarjobb i Värnamo
2025-10-14
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Värnamo Kommun i Värnamo
, Jönköping
, Simrishamn
, Ludvika
eller i hela Sverige
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2025-10-14Beskrivning
Forsheda förskolor består av Lillstugan och Fyrklöverns förskola som samverkar kring organisatoriska behov och frågor.
Forsheda förskolor kommer from 1 januari 2026 gå ihop med Bredaryd och Lanna förskoleområde. Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare leder du det pedagogiska arbetet utifrån läroplanens ansvar och uppdrag. Du tillsammans med arbetslaget arbetar aktivt med undervisning och verksamhetens verktyg för planering, observation, dokumentation, reflektion och analys. Du använder miljön som den tredje pedagogen och förändrar den efter barnens behov i sitt lärande. Du arbetar flexibelt och kan röra dig mellan avdelningar och förskolor vid behov. Vi arbetar med att dela avdelningens barngrupp i mindre grupper större delen av dagen där du ansvarar för en liten grupp. Du ska ha ett förtroendefullt och nära samarbete med vårdnadshavare, kollegor, andra aktörer och rektor. Kvalifikationer
Du är legitimerad förskollärare och förväntas ha god förmåga att samarbeta. Du är tydlig och har ett lösningsfokuserat arbetssätt. Förskollärarens ansvar följer det angivna i Förskolans läroplan.
Förmåga att skapa engagemang och arbetsglädje. Vi lägger en stor vikt vid ett professionellt förhållningssätt och ett professionellt bemötande gentemot barn, kollegor, föräldrar och andra aktörer. Ditt förhållningssätt måste stämma väl överens med vår grundsyn utifrån diskrimineringsgrunder, skollagen och förskolans läroplan. Du fortsätter utvecklas utifrån eget intresse, aktivt engagemang och fortbildning från arbetsgivare.
Du är lösningsfokuserad och har förmågan att vara flexibel och möta vardagen på andra sätt än vad som kanske från början var planerat.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du bifogar personligt brev, cv och referenser.
Vi ser fram emot Din ansökan! Anställningsvillkor
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
Barn- och utbildningsförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola i kommunen. Tillsammans utbildar vi 7500 barn- och elever i en trygg och inspirerande miljö att växa och utvecklas på. Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/barn--och-utbildningsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/455". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo kommun
(org.nr 212000-0555) Arbetsplats
Fyrklövern Kontakt
Malin Rancinger, rektor 0370-378136 Jobbnummer
9554874