Förskollärare till Frö och Freja förskola i Vinslöv
2025-09-25
Vad erbjuder vi dig?
Som förskollärare i område 6 skapar du en pedagogisk miljö som utmanar och stimulerar barns utveckling och lärande samt erbjuder barnen en trygg omsorg och lärandemiljö, utifrån Reggio Emilias förhållningssätt.
Den pedagogiska verksamheten utgår från varje barns förutsättningar och bygger på undervisning som utformas i enlighet med läroplanens mål och mynnar ut i olika projekt tillsammans med barn och kollegor. Arbetet organiseras utifrån ett helhetsperspektiv som bygger på bedömning och dokumentation av det enskilda barnets behov i kombination med hela förskolans kvalité.
Rollen innebär även att vara en tydlig och entusiasmerande ledare som hanterar förändrade situationer och olika människors agerande. Förskolläraren skapar relationer till barn, vårdnadshavare och kollegor som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt samt positiva förväntningar.
På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbete enskilt och tillsammans med andra samt håller dig uppdaterad och tar vara på ny forskning och händelser i omvärlden. Du är delaktig i arbetslaget och bidrar till en god arbetsmiljö och kollegialt utbyte och kollektivt lärande.
Vem är du?
Du som söker har förskollärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i förskolan samt har pedagogisk förmåga och tydligt pedagogiskt syfte att skapa en lärande, lustfylld och utvecklande lek-/lärmiljö. Vi ser gärna att du har utbildning i teckenkommunikation, TAKK. Erfarenhet av arbete som förskollärare är meriterande liksom erfarenhet av arbete inom skola eller omsorg samt ledarerfarenhet från barnverksamhet. Det är en fördel om du har erfarenhet av att arbeta i arbetslag.
Din förmåga att leda och stimulera barn i deras utveckling och att anpassa den pedagogiska verksamheten efter varje barns förutsättningar och behov krävs för arbetet. Du ser dig som en medforskande pedagog med det kompetenta barnet i fokus och utgår från barnet. Du är väl förtrogen med och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare och är väl insatt i förskolans läroplan och Barnkonventionen samt har förmåga att omsätta dessa i praktiken.
Du bemöter vårdnadshavare och kollegor på ett lyhört, respektfullt och professionellt sätt. Kunskap kring barns språkutveckling och andra uttrycksformer såsom tex bild, musik, rörelse är förutsättningar för arbetet, erfarenheter kring flerspråkighet är meriterande. Du kan integrera digital teknik i den dagliga utbildningen, tillsammans med barnen och i ditt enskilda arbete. Vidare har du kunskap om den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet samt förmåga att ta egna initiativ, finna lösningar och hantera förändrade situationer.
Vi vill att du har goda kunskaper i det svenska språket och uttrycker dig väl i tal och skrift. Är du flerspråkig ser vi det som meriterande.
Du är välkommen att söka även om du ännu inte fått din förskollärarlegitimation, tjänsten skrivs då som tidsbegränsad anställning fram tills dess att legitimation uppvisats. Du ska dela värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy
Utdrag ur belastningsregister ska uppvisas före anställning.
Intervjuer kan komma att ske innan ansökningstiden har gått ut så skicka in din ansökan redan idag!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Då det förekommer arbetsuppgifter som kräver signering av specifika dokument förutsätter tjänsten att du har en privat mobiltelefon där du kan identifiera dig med Mobilt BankID.
För dig med skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta HR-administratör Simon Priebe.Om företaget
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad skola och kulturskola. Vi arbetar gemensamt för en lärmiljö där barn, elever och medarbetare lyckas och får bli sitt bästa. Förvaltningens uppdrag är att samordna, planera och stödja de olika verksamheterna samt arbeta för samordning mellan skola och arbetsliv.
Vi söker dig som vill vara en del av våra fina verksamheters arbete med att skapa utvecklande och trygga lärmiljöer, goda undervisningssituationer och många skratt tillsammans med barn, vårdnadshavare och kollegor!
Söker du ett team som ständigt vill utvecklas, har du kommit rätt!
Vårt förskoleområde består av förskolorna Mio, Bergmanska och Frö & Freja som i över 20 år har arbetat utifrån Reggio Emilias filosofi och dess förhållningssätt. Vilket präglas av respekt för barnet samt att alla barn föds rika och intelligenta med en inneboende kraft att utforska världen.
Vi har fint samarbete mellan förskolornas personal, rektor och specialpedagog, där det kollegiala utbytet och det kollektiva lärandet är i fokus. Där vi hjälps åt att arbeta för att våra värdeord ska vara väl synliga i vår utbildning.
Vi vill att våra förskolor ska vara Välkomnande, där man känner sig Delaktig, upplever Tillit till varandra och sig själv. Att såväl barn som vuxna känner Glädje och Framtidstro. Att Lekfullhet och Utforskande genomsyrar vår utbildning och undervisning
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
