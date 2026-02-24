Förskollärare till Fredricelunds förskola
2026-02-24
Beskrivning
Som förskollärare ger du barnen möjlighet till en bra framtid, varje dag.
Du får en glimt rakt in i framtiden och en chans att vara en förebild för vuxenvärlden. Förskollärare är ett brett, stimulerande och viktigt arbete där du som förskollärare får bidra till att skapa en trygg, utvecklande och lärorik förskola för våra yngsta medborgare.
Nu söker vi en vikarierande förskollärare till Fredricelunds förskola.
På Fredricelunds förskola präglas vår pedagogiska verksamhet av barnens nyfikenhet, intressen och lust till lärande. Vi arbetar utifrån ett positivt förhållningssätt med en tydlig struktur som skapar goda förutsättningar för barns utveckling. Vi strävar efter att skapa en trygg, stimulerande och föränderlig lärmiljö, där alla barn ska ha möjlighet att utveckla sitt tänkande och lärande utifrån sina egna förutsättningar. Att vara en närvarande pedagog är mycket viktigt hos oss för att stötta och utmana barnen i sina lärprocesser och få undervisningen i utbildningen som en naturlig del.
Vår pedagogik och undervisning utvecklas och förnyas, med barnens behov i centrum och barnen som utgångspunkt. Vårt arbete utgår från de barn vi har och hur barngruppen ser ut och kan därför se olika ut på avdelningarna men barnsyn, förhållningssätt och bemötandet är lika. Vi står på samma värdegrund på förskolan och har ett gott samarbete i huset. Vi utgår från en gemensam pedagogisk idé som visar den pedagogiska riktningen där projekterande arbetssätt är en del i vår pedagogiska riktning. Vi upp barnen i små grupper för att pedagogerna ska kunna vara mer närvarande i leken för att se varje individs lärande och få de att utvecklas så långt som möjligt. Barnen ska inte bara stimuleras, de ska också utmanas i sitt lärande och erbjudas en trygg och utvecklande utbildning.
På Fredricelunds förskola möter vi dagligen många olika kulturer och olika bakgrunder samt livssituationer som kräver kompetent personal som genom sin profession visar förståelse, tydlighet och flexibilitet.Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare har du ett pedagogiskt ansvar för att leda undervisningen i enlighet med läroplanen för förskolan (Lpfö 18, reviderad 2025). Du planerar, genomför och följer upp utbildningen med fokus på barns trygghet, utveckling och lärande.
Du skapar lärmiljöer som är trygga, stimulerande och tillgängliga för alla barn. En viktig del av
uppdraget är att dokumentera och analysera undervisningen som en del av det systematiska
kvalitetsarbetet. Du främjar demokratiska värden och barns rättigheter och arbetar för
likvärdighet och inkludering. Tillsammans med kollegor och vårdnadshavare skapar du en helhet kring barnens lärande och bidrar aktivt till att utveckla verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare alternativt inväntar din legitimation. Du är ansvarstagande, engagerad och en närvarande förskollärare. För arbetet är det viktigt att du tar egna initiativ, har god förmåga att samarbeta, bygga professionella relationer och att du har god förmåga att planera, leda och prioritera ditt och ditt arbetslags arbete på ett effektivt sätt utifrån styrdokumenten.
Hos oss erbjuds du ipad/dator som eget arbetsverktyg, arbetskläder för utevistelsen och kontinuerlig kompetensutveckling. Som nyutexaminerad förskollärare erbjuds du en erfaren mentor under ditt första år. Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag och cykelförmån. Välkommen med din ansökan!
Urvalet kommer ske löpande och intervjuer kommer hållas 9 mars.
Tjänsten tillsätts om erforderliga beslut fattas.
Om Karlstads kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ersättning

Månadslön
