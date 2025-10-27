Förskollärare till Förskolorna i Hindås och Hällingsjö
2025-10-27
Din arbetsplats
Vårt mål för områdets förskolor är att alla barn och pedagoger ska erhålla känslan av gemenskap och samhörighet. Vi är i likhet med forskning övertygade om att den pedagogiska lärmiljön är en framgångsfaktor för barns trygghet och lärande. Vi tror på ett gemensamt meningsskapande hos både barn och vuxna, där vi använder varandras nyfikenhet, kunskap och drivkraft i lärprocesser.Vår ambition är att utvecklas av och med varandra genom att använda våra olika kompetenser, erbjuda barn och pedagoger nya utmaningar samt bekräfta olikheter för att skapa mångfald. Vi utgår från barnens tankar, idéer och kreativitet, för att på ett lustfyllt vis förundras och erövra ny kunskap tillsammans. Till stöd har vi Unikum som dokumentationsverktyg och ett tydligt årshjul i vårt systematiska kvalitetsarbete.Varmt välkommen med din ansökan till förskolorna i Hindås och Hällingsjö.
Ditt uppdrag
Som förskollärare hos oss leder, utvecklar och genomför den pedagogiska verksamheten. Arbetet sker förtroendefullt och i nära samarbete med barn, vårdnadshavare och kollegor. Du arbetar för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola för alla barn.
Du arbetar för att läroplanens mål och intentioner omsätts konkret i vardagens rutin- och lärandeaktiviteter, allt utifrån varje barns kunskaper, erfarenheter och specifika förutsättningar.
Vår utbildningskultur består av bärande begrepp, där Relationer, Trygghet och Likvärdighet är de värdeord som lyser starkast. Vi arbetar som medforskande pedagoger där vi ger barnen förutsättningar att utveckla en tro på sin egen förmåga, sina skapande språk och sina innovativa och kreativa tankar. Vill du komma hit och utvecklas tillsammans med oss?
Det här krävs för tjänsten
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift i det svenska språket. Vi ser gärna att du bidrar prestigelöst med engagemang, kreativitet och ett driv för att utveckla verksamheten. Du är tydlig i ditt ledarskap och kan organisera arbetet tillsammans med ditt arbetslag.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
För att passa in på förskolorna i Hindås och Hällingsjö behöver du vara en bra lagspelare och ha en god samarbetsförmåga.· Du ska ha god struktur i ditt arbete.· Du arbetar för att läroplanens mål och intentioner omsätts konkret från teori till praktik i vardagens rutin- och lärandeaktiviteter.· Det är av stor vikt att du ser den pedagogiska dokumentationen med reflektionen som grund, som en självklar och betydelsefull del och bidrar därmed till förskolans utveckling och systematiska kvalitetsarbete.· Du ska kunna arbeta både självständigt och i arbetslag.· Du ska kunna samverka och leda kollegor professionellt enligt uppdragets riktlinjer och ramar.· Du ser anpassade lärmiljöer som en grund för utbildningen och undervisningen.· Du känner dig trygg i din yrkesroll och har god förmåga att samverka och skapa goda relationer med såväl barn och kollegor som med vårdnadshavare.· Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig och ditt arbete utifrån verksamhetens behov.· Du är lyhörd och har förmågan att se varje barns behov och förutsättningar både individuellt och i grupp· Du som söker ska ha ett positivt och professionellt förhållningssätt som utgår från att barn och vuxna gör rätt om de kan.
Vad vi erbjuder dig
• Pedagogiska måltider· Härryda kommun arbetar fortlöpande med kompetensutveckling.· Friskvårdsbidrag
Läs mer på vår hemsida om vad vi erbjuder dig. (https://www.harryda.se/arbete/arbetaiharrydakommun/detharerbjudervidig.4.4bd770a51817ff14fcd13400.html)
Om Härryda kommun
Härryda är en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3 000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Övrig information
Rektor
