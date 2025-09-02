Förskollärare till Förskolor Ljungsbro 1
2025-09-02
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-09-02Arbetsuppgifter
Utgångspunkten för dig som förskollärare är att ha det övergripande pedagogiska ansvaret i förskolan. Du förväntas leda och fördela det pedagogiska arbetet i arbetslaget samtidigt som du bidrar till att skapa kollegialt lärande. Arbetslaget ska tillsammans arbeta med att planera, undervisa, dokumentera och utvärdera verksamhetens innehåll utifrån förskolans läroplan och andra styrdokument.
Som förskollärare främjar du varje barns utveckling och lärande utifrån deras intressen, erfarenheter och behov. Du skapar nyfikenhet och lust att lära, både vid planerade aktiviteter och spontana tillfällen.
I din roll förekommer ett nära samarbete med kollegor och vårdnadshavare samt eventuella kontakter med andra aktörer kring barnet.
Din arbetsplats
Denna tjänst är placerad inom verksamhetsområdet Ljungsbro 1 som består av fem förskolor runt om i det geografiska området. Dessa fem förskolorna är Källgårdsvägen 1, Myrsättersgatan 28, Kärrsundsgatan 1, Sportvägen 1 och Maspelösa 7.
Ljungsbro 1 förskolor erbjuder en välutrustad miljö, både inomhus och ute på våra förskolegårdar. Våra förskolor ligger alla i nära anslutning till fantastiska och varierande miljöer där skog, äng och vatten finns precis utanför gården. Naturen används aktivt som en lärmiljö i vår undervisning med barnen.
På alla våra förskolor står ett språkutvecklande förhållningssätt i fokus och leken är en aktiv undervisningsmetod som får ta stort utrymme under dagen på förskolan. Lekresponsiv undervisning är en av flera metoder vi använder för att skapa en förskola som genomsyras av ett lärande i samspel, glädje, vänskap, fantasi, humor och lekfullhet.
Välkommen till Ljungsbro 1 hos oss erbjuds du en arbetsplats med stark gemenskap där kollegorna stöttar varandra. Tillsammans arbetar vi för att skapa bästa möjliga förutsättningar för såväl barn som medarbetare.
Du som söker
I första hand söker vi dig som har förskollärarlegitimation. I andra hand söker vi dig med examensbevis från en förskollärarutbildning. Alternativt är du i slutet av din utbildning till förskollärare.
Det är ett krav att du som söker har erfarenhet av att jobba med barn i läroplansstyrd förskola via praktik, som anställd eller ideellt. Det är meriterande om du har jobbat minst ett år i läroplansstyrd förskola där du jobbat med planering och undervisning utifrån läroplanen. Meriterande är om du har erfarenheter av utomhuspedagogik i förskolan samt dokumentation i förskolan kring enskilda barn och barngrupper.
Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lpfö18) ska organisera och genomföra arbetet så att barnet får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje barn kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
I din roll som förskollärare skapar du goda relationer och samarbetar väl med barn, kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter i samhället som förekommer i din yrkesroll. Du har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört sätt i undervisningen och förskolans vardag. Du leder arbetet med både barn och kollegor genom motivation, engagemang och delaktighet. Rollen innebär också att du tillsammans med dina kollegor ska arbeta med gällande mål och kvalitetsstandard för förskolan.
I den här rekryteringsprocessen använder vi oss av språktester i urvalet.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning/Tidsbegränsad anställning till och med
För att tjänsten ska gälla tillsvidare måste förskollärarlegitimation uppvisas, fram till dess gäller visstidsanställning.
Sysselsättningsgrad: 100
Antal lediga befattningar: 2 st
Ref. nr: 15749
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Du som har en utfärdad förskollärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad förskollärare men ännu inte har ansökt om förskollärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg. Är du under utbildning till förskollärare, bifoga studieintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.
Här finns plats för både mod och glädje
Vi är modiga, omtänksamma och kunniga kollegor som tillsammans stöttar närmare 170 000 invånare i livets alla skeden. Genom att våga tänka och göra på nya sätt växer vi som individer, samtidigt som vi bidrar till att Linköping fortsätter att utvecklas. Ersättning
