Förskollärare till förskoleområde 1 vikariat, Solna stad
Solna kommun / Förskollärarjobb / Solna Visa alla förskollärarjobb i Solna
2025-09-22
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Solna kommun i Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi förskolor där alla barn ska kunna lyckas i sitt tillägnande av nutidens och framtidens viktiga kunskaper.
Vår målsättning är att ge alla barn kunskaper som rustar dem för livet. Vi tror att det är mötet mellan barn och personal i förskolan som är det allra mest avgörande för att nå goda resultat. Håller du med? Då söker vi dig!
Om arbetsplatsen
Förskoleområde 1 består av sex förskolor som ligger i norra Solna. Förskolorna är belägna i Bergshamra och Järvastaden. Här arbetar engagerade pedagoger där arbetsglädje, kreativitet och samarbete står i fokus. Tillsammans utvecklar vi förskolor där alla barn ska kunna lyckas i sitt tillägnande av nutidens och framtidens viktiga kunskaper. Vår målsättning är att ge alla barn kunskaper som rustar dem för livet. Vi tror att det är mötet mellan barn och personal i förskolan som är det allra mest avgörande för att nå goda resultat.
Nu söker vi en förskollärare för tidsbegränsad anställning under ordinarie pedagogs föräldraledighet.
Vårt erbjudande
Pedagogiska måltider ingår och vi har vinter- och regnkläder till våra medarbetare. Som anställd i Solna stad har du friskvårdsbidrag via Wellnet.
Du har god möjlighet att växa som pedagog och driva undervisning tillsammans med dina kollegor. Du kommer kunna ta plats med all din kompetens och erfarenhet. Vi arbetar med reflektionstid och pedagogisk utvecklingsgrupp i vårt område. Vi har APT från 16:00 en gång i månaden. Du kommer också att ha ett nära samarbete och möjlighet till stöttning av områdets två förste förskollärare. I förskoleområdet finns en specialpedagog som handleder arbetslag samt arbetar med tidiga insatser i verksamheten och i barnhälsoteamet.
Vad innebär arbetet?
Som förskollärare hos oss har du ansvar för den pedagogiska verksamheten på avdelningen, och tillsammans med övriga förskollärare för den pedagogiska verksamheten på förskolan i stort. Du ansvarar för vardagssituationer i förskolan och verkar för en god samverkan med barnens vårdnadshavare.
Som förskollärare kommer du ingå i ett arbetslag som skall utforma verksamheten och lägga en god grund för barnens utveckling. I arbetet ingår reflektion, observation och dokumentation av barnens lärandeprocesser.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har
- förskollärarexamen med legitimation, alternativt är utbildad lärare mot de yngre åldrarna
- några års erfarenhet från arbete i förskola
- erfarenhet av utvecklingssamtal och pedagogisk dokumentation, samt av olika former av samverkan (föräldramöten, daglig kontakt med föräldrar)
- vana av att använda IKT som en naturlig del i det pedagogiska arbetet och den pedagogiska dokumentationen
- god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Vi söker dig som är engagerad och intresserad av förskolans utveckling samt är väl förtrogen med läroplanen. Du är mål- och resultatinriktad och har en god samarbetsförmåga, både i arbetslaget och tillsammans med barn och vårdnadshavare. Du förstår ditt uppdrag som förskollärare och arbetar också aktivt med att utveckla det pedagogiska arbetet på avdelningen och på förskolan som helhet.
Du har en god pedagogisk insikt och kan anpassa undervisningen efter barnens behov och förutsättningar. Som förskollärare känner du glädje och lust att följa barns lärande och brinner för att arbeta med kreativa uttrycksformer. Du arbetar strukturerat men är samtidigt öppen för nya idéer och lösningar med förmåga att anpassa dig till förändrade situationer. Du är en medforskande pedagog med det kompetenta barnet i fokus. Vidare låter du barnen få möjlighet att pröva sina förmågor och utforska omvärlden.
Mer information och ansökan
Tjänsten är tidsbegränsad anställning på 100% under ordinarie pedagogs föräldraledighet.
Om du har några frågor är du varmt välkommen att höra av dig till rektor Jenny Hultgren på Jenny.Hultgren@solna.se
eller biträdande rektor Caroline Ekman, caroline.ekman@solna.se
. Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 13 oktober 2025. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
OBS! Om du inte har ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret rekommenderar vi att du beställer ett sådant så snart som möjligt då vi behöver se detta innan du kan börja din anställning inom skolan.
I Solna arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla staden och välfärden med solnaborna i fokus. Detta gör oss till en spännande och utvecklande organisation att arbeta inom.
Barn- och utbildningsförvaltningen svarar för omsorg och utbildning av barn och ungdomar. I verksamheten ingår förskola och öppna förskolan, fritidshem, grundskola, gymnasium, anpassad skola och anpassad gymnasieskola.
Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls. Vår vision är att Solna ska vara en levande och trygg stad, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd. Här finns attraktiva bostäder, framgångsrika företag, utmärkta kommunikationer, förstklassig samhällsservice och ett rikt kultur- och idrottsutbud. Solna stad är nu inne i en spännande utvecklingsfas, befolkningen växer och många företag söker sig hit. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/401". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solna kommun
(org.nr 212000-0183) Arbetsplats
Förskoleområde 1 Kontakt
Caroline Ekman 087462006 Jobbnummer
9520498