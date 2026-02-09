Förskollärare till förskoleklass - vikariat läsåret 2026/2027
2026-02-09
Fagersta ligger i norra Västmanland. Kommunen har en omfattande samverkan med närliggande kommuner. Det geografiska läget är mycket bra med närhet till ett stort befolkningsområde. I kommunen är vi idag cirka 13 100 invånare.
Välkommen till ett meningsfullt arbete och en arbetsplats där vi samarbetar för dem vi är till för utifrån kommunens gemensamma värdegrund; samarbete, trygghet, ansvar, respekt - STAR.
Hos oss har du möjlighet till bland annat friskvårdsbidrag och frikort till simhall, gym och utomhusbad.
Om arbetsplatsen - det här är vi!
Per Olsskolan är en F-6 skola med ca 300 elever.
Där arbetar cirka 55 medarbetare. Skolan har två förskoleklasser. I varje förskoleklass arbetar 2 pedagoger per grupp. Skolan har två arbetslag 1-3 respektive 4-6. Vardera lag har en arbetslagsledare. Skolan är tvåparallellig i samtliga årskurser 1-6. I varje årskurs arbetar tre lärare på två klasser. Dessutom samverkar personal från fritidshemmet i åk 1-3 under förmiddagen måndag till torsdag. På skolan finns tre fritidsavdelningar.
Skolans elevhälsa består av 2 speciallärare/specialpedagoger, kurator, skolsköterska, socialpedagog samt. biträdande rektor och rektor. Det finns tillgång till skolläkare och skolpsykolog.
Vi arbetar systematiskt med kvalitetsarbete i form av Modellen. Framtagna utvärderingsverktyg och årshjul har arbetats fram gemensamt i kommunens grundskolor.
För närvarande pågår kompetensutveckling i analysarbete i form av kollegialt lärande och digitalisering.
Ditt uppdrag
I rollen som förskollärare leder du det pedagogisk arbetet i enlighet med skolans styrdokument för förskoleklass och fritidshem.
Du ansvarar för planering, undervisning, utvärdering, uppföljning och dokumentation av elevernas kunskapsutveckling.
I tjänsten ingår även arbete i fritidshem på avdelningen för 6-åringar.
Du ska skapa en god och kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare.
Du deltar aktivt i skolans systematiska kvalitetsarbete enl. Fagersta kommuns framtagna modell.
Dina kvalifikationer och meriter
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare. Erfarenhet av att arbeta i förskoleklass är meriterande.
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper. Att samarbeta, skapa relationer, lösa problem samt ha ett tydligt ledarskap ser vi som viktiga egenskaper.
Du är lösningsfokuserad och har god förmågan att samarbeta med andra. Du är bra att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag.
Du är engagerad i elevernas lärande och har förmåga att stötta och utmana utifrån elevens behov.
Vid anställning kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras.
Rekrytering sker löpande vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi eftersträvar en god åldersspridning och ser positivt på sökande ur alla åldrar. Vi strävar även efter att vara en arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
Fagersta kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökande med kunskaper i finska i tal och skrift.
Vi har gjort våra val av annonskanaler och vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
