Förskollärare till Förskolan Kling & Klang Gamla Stan
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2026-07-22
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Vi söker en driven, barnkär, legitimerad förskollärare, till vår förskola med musik- och teaterprofil i Gamla Stan. Vi vill att du är extra intresserad av att arbeta med uttrycksformer som dans, musik, rytmik, drama, språk och skapande. Och vi vill att du brinner för leken. Och ser vikten av en organiserad lärmiljö där du vill vara delaktig i att utveckla den. Tillträde hösten 2026, enligt överenskommelse.
Tjänsten erbjuds på Förskolan Kling & Klang Gamla Stan som ligger på Norra dryckesgränd 4 i ett 1600-tals hus. Hos oss går 15 barn i åldrarna 1-5 år. Vårt arbetslag består av förskollärare, barnskötare, en bildpedagogpedagog och en rektor. Vi som arbetar på förskolan har bland annat specialkompetenser inom estetiska uttrycksformer och vill att du gärna ska ha stort intresse eller kompetens för att arbeta med estiska uttrycksformer. Som förskollärare kommer du tillsammans med biträdande rektor och rektor ha ett visst platsansvar.
För oss är det viktigt att vara professionell och se inkludering som naturligt, likaså att man ser alla barn som kompetenta.
Förskolan är enskilt driven. Totalt finns tre förskolor i koncernen. Vi samarbetar mellan enheterna och delar på sjukvikarier och hjälper varandra mellan enheterna, har en gemensam informations- och materialbank där vi sprider goda exempel, göra utflykter ihop, och slå ihop vid sommar och jul. Förskolans pedagogiska inriktning är Reggio Emilia och har profil: musik och teater.
Förskolan Kling & Klang utsågs under 2014 som en av stadens goda exempel för sitt arbete med musik, dans och teater. Och har sedan dess fungerat som studiebesöksplats för universitet, institut, förskollärare och verksamhetsutvecklare både i Sverige och internationellt. Läs gärna mer om oss på www.gamlastansforskola.com
Vi vill att förskolläraren ska ha följande egenskaper:
• Bra barnsyn och vara en närvarande pedagog
• Godkänd förskollärarexamen och legitimation
• Ser det systematiska kvalitetsarbetet som intressant och nödvändigt
• Kan planera, dokumentera, följa upp och utveckla sin undervisning
• Är en god administratör och organisatör
• Har god kunskap i Förskolans läroplan, skollag, övriga styrdokument & allmänna råd.
• Goda datakunskaper och kan dokumentera barnens lärande genom olika metoder
• Flexibel och lyhörd
• En god arbetskollega
• En positiv och engagerad person som är stabil och empatisk
• Giltigt utdrag från belastningsregistret och misstankeregistret
• Ser vikten av en god samverkan mellan förskolan och hemmet
Ett plus är om du har följande kunskaper:
• Har kännedom om den pedagogiska filosofin Reggio Emilia och gärna tillämpat den i tidigare arbete samt arbetat som pedagogisk ledare
• Har arbetat med musik och teater, kan sjunga, spela instrument, eller är musik och dansintresserad.
• Dramapedagog
• Flerspråkig
Vi erbjuder dig bland annat:
• Stort inflytande och delaktighet i förskolan
• Fria pedagogiska måltider
• Kaffe vid raster
• Att få arbeta på en utvecklande arbetsplats
• Motiverade kollegor
• Arbetskläder
• Kompetensutveckling
Tillträde: Höstterminen 2026, enligt överenskommelse.
Ersättning: Bestäms vid löneförhandling
Så ansöker du: Sista dag att ansöka är 31 augusti 2026. Ansökan skickas in elektroniskt till ansokan@klingochklang.se
Ange följande referens när du ansöker: Förskollärare i Gamla Stan
Tjänsten tillsätts löpande
Tjänst: provanställning 6 månader
Sysselssättningsgrad: 100 %
Ansökan kan skickas till e-postadress: ansokan@klingochklang.se
Kontaktuppgifter för detta jobb: Jenny Svensson Polhagen och Malin Svensson ansokan@klingochklang.se
Företag: Gamla Stans Förskola AB
Adress Norra Dryckesgränd 4, 111 29, Stockholm
Kontorsadress Norra Dryckesgränd 4, 111 29 Stockholm
Övriga kontaktuppgifter E-postadress: ansokan@klingochklang.se
Se gärna vårt instagramkonto för att se hur vi arbetar klingochklanggamlastan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: ansokan@klingochklang.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "förskollärare i Gamla Stan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Instrict Care AB
(org.nr 556813-5239)
Högbergsgatan 97 (visa karta
)
118 54 STOCKHOLM Arbetsplats
Instrict Care AB Jobbnummer
10009232