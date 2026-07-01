Förskollärare till Förskolan Fjärilen Guldvinge i Kumla
Fjärilen Konceptet AB / Förskollärarjobb / Kumla Visa alla förskollärarjobb i Kumla
2026-07-01
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Vill du vara med och skapa en trygg, inspirerande och meningsfull vardag för barn?
Förskolan Fjärilen är en växande verksamhet med huvudkontor i Örebro och förskolor i både Kumla och Täby. Tillsammans utvecklar vi vårt internationellt prisbelönta helhetskoncept The Butterfly Concept, där barnens trygghet, hälsa och utveckling står i centrum.
Vi söker nu en engagerad förskollärare som vill bli en del av vårt arbetslag på Förskolan Fjärilen Guldvinge i Kumla utanför Örebro.
👩👦👦 Hos oss står relationer, trygghet och arbetsglädje i centrum. Vi tror att den bästa förskolan skapas tillsammans – genom nyfikenhet, samarbete och ett genuint engagemang för varje barns utveckling.
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll, tycker om att samarbeta och vill bidra med både kunskap och energi. Du har ett varmt och professionellt bemötande och ser värdet i att bygga nära relationer med barn, kollegor och vårdnadshavare.
Du har god kännedom om Läroplanen för förskolan och gärna erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete. Tillsammans med dina kollegor planerar och utvecklar du undervisningen utifrån barnens intressen, behov och nyfikenhet. Du inspireras av tanken om det kompetenta barnet och tycker om att arbeta utforskande och projekterande.
Vi arbetar utifrån det internationellt prisbelönta Fjärilenkonceptet – ett helhetskoncept där genomtänkta lärmiljöer, ett salutogent arbetssätt och inspiration från Reggio Emilias pedagogiska filosofi samverkar för att skapa de bästa förutsättningarna för barns hälsa, välbefinnande och utveckling. Våra aktivitetsbaserade lärmiljöer delas av alla hemvister och ger barnen möjlighet att utforska, utvecklas och bli mer självständiga i sin vardag.
🌿 Naturen är en självklar del av vår vardag och vi ser gärna att du tycker om att använda både inne- och utemiljöer som en naturlig del av undervisningen.
🧡 Hos oss möts du av en närvarande ledning, engagerade kollegor och en arbetsplats där vi stöttar varandra och utvecklas tillsammans. Vi värdesätter initiativ, ansvarstagande och viljan att bidra till en positiv arbetsmiljö.
Vi erbjuder
• Utveckling- och planeringsdagar
• Arbetskläder för inne- och utemiljö
• Friskvårdsbidrag
• En arbetsplats med tydlig struktur, höga ambitioner och god gemenskap
• Möjlighet att vara med och utveckla en verksamhet där barnens välmående alltid står i fokus
• Pedagogisk måltid under arbetstid
6 månader provanställning innan tillsvidareanställning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser fram emot att välkomna en ny kollega som vill växa tillsammans med oss.
Besök gärna vår Instagram @forskolanfjarilenguldvinge för att få en inblick i vår vardag, våra lärmiljöer och vårt pedagogiska arbete.
🦋 Välkommen med din ansökan till cv@fjarilen.com
! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: cv@fjarilen.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fjärilen Konceptet AB
(org.nr 559015-6500), https://www.instagram.com/forskolanfjarilenguldvinge/
Husargatan 1-5, (visa karta
)
692 71 KUMLA Arbetsplats
Förskolan Fjärilen Guldvinge Jobbnummer
9986143