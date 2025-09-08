Förskollärare till Förskolan Björkenäs-Ljusstaden
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen / Förskollärarjobb / Kalmar Visa alla förskollärarjobb i Kalmar
2025-09-08
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen i Kalmar
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Utbildningsförvaltningens verksamheter har utvecklats starkt under de senaste tio åren, med ökande resultat för eleverna, höga värden när det gäller nöjdhet och trygghet, och inte minst en av Sveriges högsta lärarbehörigheter. Vi vill fånga alla barns och elevers lust att lära samt uppmuntra varje individ att vilja utvecklas.
Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-09-08Arbetsuppgifter
I rollen som förskollärare ingår du i ett arbetslag med andra professioner där ni tillsammans ansvarar för att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I det pedagogiska arbetet med barnen är du en god ledare och positiv förebild som arbetar systematiskt och dokumenterar det förändrade lärandet hos varje barn. Som förskollärare ansvarar du tillsammans med dina kollegor för undervisningen genom att planera, genomföra, dokumentera samt utvärdera utbildningen i enlighet med styrdokumenten. Din uppgift är att skapa goda förutsättningar för lärande och undervisning för alla barn i utbildningen. Du ansvarar för undervisning, utvecklingssamtal och den pedagogiska miljön.
För att trivas hos oss tror vi att du är trygg, engagerad och självgående. Du har lätt för att skapa hållbara relationer och ser det som en styrka att man är fler i ett arbetslag, där man kompletterar varandras styrkor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har förskollärarexamen och legitimation med behörighet att undervisa i förskolan. Tillsammans med barnskötare, specialpedagog, kurator och IT-pedagog arbetar ni för att skapa de bästa förutsättningarna för en utvecklande, lustfylld och tillgänglig utbildning för alla.
Du är professionell i din yrkesroll och vi ser gärna att du har erfarenhet av undervisning i förskolan. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Intervjuer sker löpande.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "18133". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar kommun
(org.nr 212000-0746) Arbetsplats
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Anna Fredriksson anna.fredriksson@kalmar.se 010-3525501 Jobbnummer
9496095