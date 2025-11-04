Förskollärare till förskolan Backgårdsgatan 33 i Vikingstad
2025-11-04
Vill du jobba på en förskola med härlig utemiljö där vi är ute mycket? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!

Arbetsuppgifter
Utgångspunkten för dig som förskollärare är att ha det övergripande pedagogiska ansvaret i förskolan. Du förväntas leda och fördela det pedagogiska arbetet i arbetslaget samtidigt som du bidrar till att skapa kollegialt lärande. Arbetslaget ska tillsammans arbeta med att planera, undervisa, dokumentera och utvärdera verksamhetens innehåll utifrån förskolans läroplan och andra styrdokument.
Som förskollärare främjar du varje barns utveckling och lärande utifrån deras intressen, erfarenheter och behov. Du skapar nyfikenhet och lust att lära, både vid planerade aktiviteter och spontana tillfällen.
I din roll förekommer ett nära samarbete med kollegor och vårdnadshavare samt eventuella kontakter med andra aktörer kring barnet.
Din arbetsplats
Valkebo förskolor är två rektorsområden som tillsammans sträcker sig mellan Västerlösa via Rappestad, Vikingstad, Sjögestad och Nykil ner till Ulrika med sammanlagt nio förskolor. Verksamheterna knyts samman via expeditionen på Valkebo skola där våra rektorer, två specialpedagoger och administration finns. Alla förskollärare i Valkebo förskolor deltar en gång i veckan i ett nätverk som syftar till kollegialt lärande och har fokus på det gemensamma språkmålet. Backgårdsgatan ingår i Valkebo 1 som har totalt fem förskolor.
Förskolan Backgårdsgatan 33 är en förskola mitt i Vikingstad med plats för 80 barn. Förskolan består av fyra avdelningar som heter Ior, Nalle Puh, Tiger och Nasse. Förskolan ligger i ett villaområde och har välanpassade lokaler för yngre barn samt tillgång till en härlig utemiljö. Här får barnen rika möjligheter till lärande, utveckling och utforskande. Språkutveckling är en prioriterad del av verksamheten som främjar barnens nyfikenhet och intresse för kommunikation, både i tal och skrift. Vi arbetar projektinriktat där barnens intressen har fått styra området för den enskilda avdelningen.
Valkebo förskolor - där varje möte blir lärande - genom engagemang, glädje och professionalitet!
Du som söker
I första hand söker vi dig som har förskollärarlegitimation. I andra hand söker vi dig med examensbevis från en förskollärarutbildning. Alternativt är du i slutet av din utbildning till förskollärare.
Det är ett krav att du som söker har erfarenhet av att jobba med barn i läroplansstyrd förskola via praktik, som anställd eller ideellt.
Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lpfö18) ska organisera och genomföra arbetet så att barnet får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje barn kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
I din roll som förskollärare skapar du goda relationer och samarbetar väl med barn, kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter i samhället som förekommer i din yrkesroll. Du har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört sätt i undervisningen och förskolans vardag. Du leder arbetet med både barn och kollegor genom motivation, engagemang och delaktighet. Rollen innebär också att du tillsammans med dina kollegor ska arbeta med gällande mål och kvalitetsstandard för förskolan.
I den här rekryteringsprocessen använder vi oss av språktester i urvalet.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult så får du hjälp att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
För att tjänsten ska gälla tillsvidare måste förskollärarlegitimation uppvisas, fram till dess gäller visstidsanställning.
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 15807
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Du som har en utfärdad förskollärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad förskollärare men ännu inte har ansökt om förskollärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg. Är du under utbildning till förskollärare, bifoga studieintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre.

Ersättning

Enligt avtal
