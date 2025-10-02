Förskollärare till förskola i Gävle
2025-10-02
Är du legitimerad förskollärare och brinner för barnens utveckling, nyfikenhet och lärande?
Om Förskolan
Vi söker två förskollärare till en förskola i centrala Gävle.Förskolan erbjuder en trygg och stimulerande miljö för barnens lek och lärande genom nya upptäckter, spännande smakupplevelser och rörelseglädje. Arbetet sker i mindre barngrupper och pedagogerna utgår från varje barns unika förutsättningar - med trygghet, kvalitet och nyfikenhet i fokus. Det är en liten förskola med totalt 30 barn på två avdelningar. Publiceringsdatum2025-10-02Om tjänsten
Vi söker två legitimerade eller examinerade förskollärare på heltid (100%) med start omgående fram till december med möjlighet till förlängning.Kvalifikationer
Legitimerad förskollärare eller examinerad med erfarenhet av arbete med barn
God kunskap om förskolans läroplan (Lpfö 18) och förmåga att omsätta den i praktiken
God förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenskaDina personliga egenskaper
Vi söker dig som:Är en god förebild i mötet med barn, kollegor och vårdnadshavare
Är trygg i att leda andra och kan inspirera arbetslaget med tydlighet och värme
Har ett lösningsfokuserat och positivt förhållningssätt
Är nyfiken och kreativ, med förmåga att utveckla verksamheten i linje med förskolans pedagogiska arbetssätt
Bidrar till ett öppet och inkluderande klimat där samarbete och kollegialt lärande står i centrum
Trivs i ett mindre arbetslag med nära samarbete och god kommunikation
Vi erbjuder
En utvecklande roll med stort fokus på kvalitet, trygghet och barnens bästa
Engagerade kollegor och en organisation som värdesätter professionella pedagoger
Om du har några funderingar kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Tilda Olin Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
