Förskollärare till Folkparkens förskola, vikariat med ev. förlängning
Norlandia Förskolor AB / Förskollärarjobb / Upplands Väsby Visa alla förskollärarjobb i Upplands Väsby
2025-08-13
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norlandia Förskolor AB i Upplands Väsby
, Sollentuna
, Järfälla
, Sigtuna
, Solna
eller i hela Sverige
Vi på Norlandia Förskolor söker dig som vill jobba som förskollärare på vår förskola Folkparken i Upplands Väsby. Tjänsten är ett vikariat under höstterminen och vårterminen med eventuell förlängning. Genom våra koncept satsar vi på bra mat, hälsa och hållbarhet där vår målsättning är att skapa nya upptäckter - varje dag. Vill du bli en del av vårt team? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan!
Beskrivning av tjänsten som förskollärare Hos oss får du möjligheten att följa med i samhällets utveckling kring förskola och skola. En god värdegrund innebär att ge barnen en inre kompass som de kan lita på och stärka dem genom livet. Vi anser att vi på förskolan har möjlighet att lägga grunden för barnen vidare i livet.
På Norlandia riktar vi blicken mot att bidra till en hållbar värld. Du som förskollärare är drivande i att jobba med hållbarhetsfrågor via våra koncept som är en del av läroplanen. Måltidspedagogik, ekologisk och kravmärkt mat är en självklarhet hos oss.
Du har ett gott förhållningssätt till barn, föräldrar och kollegor som präglas av tron på att alla vill och kan. Vi vill vara en lärande organisation där du som förskollärare förväntas leda och lära dina kollegor. Vi sätter stor vikt vid din samarbetsförmåga samt att du tar ansvar för att skapa en god arbetsmiljö genom en positiv inställning och energirik arbetsglädje.
Läs mer om våra koncept här.
Vem söker vi?
Vi söker dig med stort hjärta och en vilja att göra skillnad i barns liv. Vi ser gärna att du har lätt att samarbeta med andra samt har en förmåga att vara flexibel och lyhörd för att anpassa efter barnens behov.Publiceringsdatum2025-08-13Kvalifikationer
Utbildad förskollärare med förskollärarlegitimation
Det är krav på goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift.
Du är väl förtrogen med läroplanens mål utifrån undervisning och lärande.
Du har erfarenhet av att arbeta och leda det systematiska kvalitetsarbetet på gruppnivå.
Du har goda kunskaper i Office365
Det är starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom förskoleverksamhet.
Vi erbjuder dig
Hos oss på Norlandia förskolor erbjuder vi dig kompetensutveckling varje termin utifrån förskolans prioriterade mål och satsningar. Du får ta del av våra unika koncept, kompetensutvecklingsdagar på förskolan, centrala insatser samt genom utbud i vår digitala lärplattform.
Om Norlandia Förskolor
Vi är ett familjeägt företag som driver ett 70-tal förskolor från Dalarna i norr till Skåne i söder. Genom våra koncept satsar vi på bra mat, hälsa och hållbarhet där vår målsättning är att skapa nya upptäckter - varje dag. Välkommen till en fin gemenskap i en organisation som satsar på kvalitet, innovation och en god arbetsmiljö!
Övrig information Anställningsform: Vikariat Enligt överenskommelse-260605 med ev. förlängning
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid, mötesstid på kvällar förekommer 1 gång/mån.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vid anställning krävs ett utdrag ur belastningsregistret.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Sista ansökningsdag 250905
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta:
Rektor: Susanne Helen
Telefonnummer rektor: 076-272 82 95
E-post rektor: susanne.helen@norlandia.com
Bitr. rektor: Jennie Olin
Telefonnummer bitr. rektor: 076-107 04 87
E-post bitr. rektor: jennie.olin@norlandia.com
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norlandia Förskolor AB
(org.nr 556729-3765), http://norlandiaforskolor.se/ Arbetsplats
Norlandia Förskolor Kontakt
Jennie Olin jennie.olin@norlandia.com 0761070487 Jobbnummer
9456887