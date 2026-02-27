Förskollärare till Fjällripan pedagogisk omsorg i Dikanäs
2026-02-27
Testa Vilhelmina - bo gratis när du börjar jobba här
Bor du utanför Vilhelmina kommun? Då har vi ett erbjudande för dig. Om du får anställning hos oss kan du under tre månader bo kostnadsfritt i ett möblerat rum i kommunens kyrkstad i Vilhelmina tätort. Får du jobb i någon av våra fjälldalar erbjuder vi istället subventionerad hyra under samma period.
Det här är ett perfekt sätt att få en bra start som Vilhelminabo. Du får möjlighet att lära känna bygden och samtidigt leta efter ditt permanenta hem. Läs mer genom att klicka https://vilhelmina.se/jobba-hos-oss/vart-erbjudande/testa-vilhelmina-bo-gratis-nar-du-flyttar-hit/och
fråga gärna den rekryterande chefen om möjligheten att testa Vilhelmina.
Drömmer du om en vardag med fjällvyer från jobbet, där små barngrupper och gemenskap ger trygghet och där du kan forma och utveckla verksamheten efter dina idéer? Då är Dikanäs rätt plats för dig!
På Fjällripan pedagogisk omsorg är vi en del av byn - vi äter lunch med de äldre, ser årstiderna skifta genom stora fönster och tar med barnen ut i den ännu större naturen, som är precis runt knuten.
Här får du chansen att växa, både som pedagog och människa, och göra saker du kanske aldrig skulle gjort annars.
Vi söker nu en utbildad förskollärare till ett vikariat under perioden 2026-07-28 - 2027-06-11 med en tjänstgöring på 100 %.
Tveka inte att höra av dig om du är nyfiken - vi ser fram emot din ansökan!Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare har du huvudansvaret för att uppdraget genomförs. Du ska leda och utveckla det pedagogiska arbetet på avdelningen utifrån förskolans styrdokument. Du ansvarar för att en positiv och utvecklingsbefrämjande miljö skapas för varje barn samt för hela gruppen. Du ska vara med och arrangera möten med föräldrar både individuellt och i stor grupp och tillsammans med de andra kollegorna utveckla vår verksamhet.
Att arbeta som förskollärare innebär unika - och betydelsefulla - möjligheter att påverka och bidra till barns utveckling. Som förskollärare medverkar du till att en positiv och utvecklande miljö, med en god balans av omsorg och lärande, för varje barn och för hela barngruppen.
Vår välorganiserade dagsstruktur, som utgår från barnens delaktighet och inflytande, utgör grunden för vårt pedagogiska arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen som förskollärare eller lärare för yngre åldrar. Du sätter barnet i fokus och är glad, har tålamod, positiv, flexibel, engagerad och ser möjligheter.
Du har kunskap och en idé om hur du tillsammans med dina kollegor ska förverkliga läroplanens mål och värdegrund. Du har även kunskap om hur du synliggör och vidareutvecklar barns lärprocesser med hjälp av pedagogisk dokumentation. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Särskilt meriterande är om du har erfarenhet kring medvetet språkutvecklande arbetssätt. Alla är välkomna att söka, men vi söker särskilt dig som har några års erfarenhet av yrket och har ett medvetet förhållningssätt kring att arbeta med olika anpassningar för såväl grupp som individ.
Det här erbjuder vi
- Små barngrupper och stor möjlighet att påverka verksamheten.
- Närhet till fjäll och natur - friluftsliv blir en naturlig del av vardagen.
- En trygg skolmiljö - hela 95 % av Vilhelmina kommuns grundskoleelever känner sig trygga i skolan.
- Möjlighet att bo nära jobbet i ett lugnt samhälle där stress byts mot gemenskap.
- Subventionerad hyra i tre månader om du flyttar till Dikanäs för att arbeta hos oss.
- Möjlighet att kombinera din tjänst med en deltidsanställning som brandman.Anställningsvillkor
Utdrag ur polisens belastningsregister krävs vid anställning.
Intervjuer sker löpande så varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Om livet i Vilhelminafjällen
Här är det nära till allt som är viktigt - naturen, gemenskapen och tiden för dig själv. På fem minuter kan du hämta barnen, vara på jobbet, dra ett skidpass i elljusspåret eller njuta av en kopp kaffe på altanen med fjällvyer framför dig. Vi må ligga en bit från större städer, men väl på plats finns det mesta inom räckhåll! Här finns skolor, vård, service och aktiva fjällbyar - med närhet till skidorterna Kittelfjäll och Klimpfjäll för utförsåkning, fjällvandring och naturupplevelser året om.
Om Vilhelmina
Vilhelmina kan beskrivas som ett 5-minuterssamhälle. Det må ligga en bit från större städer, men väl på plats finns det mesta inom räckhåll. På fem minuter kan du i tätorterna Vilhelmina, Saxnäs och Dikanäs, där vi har kommunal verksamhet, hämta barnen från förskolan, gå till jobbet, gymma efter jobbet eller ta skidorna/löparskorna i elljusspåren, och äta på någon av orternas caféer och restauranger. I fjällen finns anläggningar som både har öppet under turistsäsongerna och året runt, och dessutom närhet till några av de större skidbackarna som finns i Kittelfjäll och Klimpfjäll. Vilhelmina kommun är en vidsträckt kommun med närhet till härliga fjäll, lummiga skogar och vackra sjölandskap. Vi har en vacker natur som bjuder in till utevistelse året om - och kanske är det just det vi är mest kända för.
Läs mer om vårt Vilhelmina här https://www.vilhelmina.se/inflyttare/ Övrig information
Vilhelmina kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och som ger alla samma möjligheter med vilja, mod och glädje. Som samisk förvaltningskommun ser vi att kunskaper i samiska och samisk kultur kan vara meriterande.
I Vilhelmina kommun kan du kombinera din ordinarie tjänst med en deltidsanställning som brandman. Kontakta räddningstjänsten för mer information kring arbetet som deltidsbrandman.
Som anställd i Vilhelmina kommun behöver du ha tillgång till BankID för digital signering samt för att kunna legitimera dig.
