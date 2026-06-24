Förskollärare till Fjälldalens förskola
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2026-06-24
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-24Beskrivning av verksamheten
Hej! Är du vår nya förskollärare till Fjälldalens förskola?
Fjälldalens förskola är en förskola med sex avdelningar där naturen och fjället ligger nära inpå och där du som pedagog får en unik möjlighet att vara delaktig i att forma framtidens förskola. Förskolan öppnades under januari 2025 och vi söker nu dig som vill kliva in bland ett härligt gäng kollegor och bygga upp ett långsiktigt arbete på förskolan. I förskolan möter vi våra barn i deras första utbildning och i deras första steg i det livslånga lärandet och där är du som förskollärare viktig.
Läs mer om hur det är att arbeta inom förskolan: https://gallivare.se/lararjobbDina arbetsuppgifter
Du som förskollärare ingår i ett arbetslag och ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen som barnen erbjuds. Du samarbetar med arbetslaget och ni erbjuder barnen en rolig och lärande undervisning och utbildning. Som förskollärare har du ett särskilt ansvar att leda de målstyrda processerna och i undervisningen ansvara för att:
omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet,
planering och genomförande utgår från läroplanen och från det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig,
spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en del av undervisningen, och
utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande och som utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare.
Det är viktigt:
att du är väl förtrogen med läroplanen (Lpfö18),
att du är en trygg och tydlig ledare, tar initiativ, är positiv och har tilltro till barns olika kompetenser,
att du har kunskap om och använder dig av olika lärverktyg,
att du har förtroendefulla relationer till barn och vårdnadshavare samt att du har god samarbetsförmåga,
att du använder dig av pedagogiska samtal och pedagogisk dokumentation i arbetet,
att du använder dig av bildstöd och TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation),
att du utvecklar och driver förskolan framåt enligt läroplanen.
Mycket goda kunskaper i svenska så väl i tal som skrift är en förutsättning för tjänsten. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper samt personlig lämplighet. Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun.
För tjänsten krävs ett utdrag från Polisens belastningsregister, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
och att du uppvisar giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd.
Gällivare kommun erbjuder dig:
friskvårdsförmån i form av styrketräning, gruppträning eller dagskort på Dundret.
gratis bad/simning.
du får ta del av arbetsplatsens Trivselpeng.
en friskvårdstimme per vecka (mental eller fysisk aktivitet).
medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening).
Gällivare kommun erbjuder även dig som är legitimerad förskollärare och som flyttar till Gällivare att ta del av Gällivarepaketet, här kan du läsa mer: https://gallivare.se/lararjobbAnställningstyp/arbetstider
Förskollärare, 100%, provanställning kan komma att tillämpas.Ersättning
Månadslön – vi tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna ditt löneanspråk i din ansökan.
Tillträde/Ansökan
Till din ansökan vill vi ha med ett personligt brev samt ditt CV. Vid anmodan uppvisas originalhandlingar. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
Tillträde: enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Upplysningar
Vid frågor kontaktar du:
Helena Johansson, rektor Fjälldalens förskola
telefon: 0970-81 80 41
e-post: helena.johansson@gallivare.se
Fackliga företrädare
Sveriges Lärare, tel. 0970-81 83 83
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gällivare Kommun
(org.nr 212000-2726)
981 82 GÄLLIVARE Arbetsplats
Gällivare Kommun Jobbnummer
9976184