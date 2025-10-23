Förskollärare till en av våra 5 årsgrupper
Raoul Wallenbergförskolan Järvastaden startade hösten 2017 och består av 12 avdelningar som är indelade efter ålder. Vår hälsoprofil är väl inarbetad där närheten till ett fantastiskt naturreservat skapar möjligheter att utforska vår närmiljö och bidrar till en positiv upplevelse av naturen. Vi har ett väl utvecklat arbete kring språk, hälsa och digitalisering som stimuleras genom sång, dans och drama. För oss är trygghet och tillit en grund för ett livslångt lärande.
Vi söker nu en engagerad förskollärare till vårt fantastiska team!
Uppdraget som förskollärare inom en Raoul Wallenbergförskola är ytterst spännande, utmanande och utvecklande. Fokus ligger både på pedagogiskt och karaktärsmässigt ledarskap.
Arbetsuppgifterna innebär att du tillsammans med kollegor arbetar målinriktat, planerar, genomför och utvärderar verksamheten enligt gällande styrdokument och företagets värdegrund. Du leder och utvecklar utbildningen tillsammans med hela arbetslaget. Du har ett särskilt ansvar för undervisningen och arbetar med läroplanen som bas och utifrån varje barns kunskaper, förutsättningar och specifika förutsättningar.
Kom och utvecklas med oss! Vi söker dig som:
• Är utbildad förskollärare och innehar förskollärarlegitimation.
• Behärskar det svenska språket i tal och skrift.
• Har några års erfarenhet då vi värdesätter det pedagogiska arbetet högt.
• Är väl förtrogen med förskolans olika styrdokument.
För att trivas hos oss tror vi att du förutom din formella kompetens:
• Har ett professionellt förhållningssätt både mot såväl barn och vårdnadshavare som kollegor.
• Är en medforskande pedagog som kan utmana barnen i vardagen genom lek och fantasi.
• Har förmåga att arbeta självständigt med pedagogisk dokumentation som en del av vårt systematiska kvalitetsarbete för att synliggöra barnens lärprocesser.
• Kan arbeta målinriktat tillsammans med kollegor genom att planera, genomföra och utvärdera verksamheten enligt gällande styrdokument och Raoul Wallenbergskolornas värdegrund.
• Har ett gott ledarskap där du ser vikten av att vara lyhörd och arbeta med delaktighet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper samt din förmåga till god kommunikation med såväl barn och vårdnadshavare som kollegor.
Vill du bli en del av vårt fantastiska team? Då kan vi erbjuda dig:
• Friskvårdsbidrag
• Fyra planerings/utvärderingsdagar per år
• Fria, pedagogiska luncher
• Arbetskläder
• En närvarande ledning med en tydlig pedagogisk idé som tillsammans med pedagogerna arbetar mot ambitiösa mål
Tjänsten som förskollärare är en en tillsvidareanställning på 100% med 6 månaders inledande provanställning på 100%.
Tillträde i 7 januari2026 eller enligt överenskommelse.
Sök tjänsten genom att fylla i ansökningsformuläret och bifoga ditt CV. Rekrytering sker fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Rektor Monica Lagnetoft på monica.lagnetoft@raoulwallenbergskolan.se
eller 070-745 50 61. Läs mer om oss på: www.raoulwallenbergskolan.se
För att arbeta inom skola krävs ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister. Du beställer blanketten på följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Sista ansökningsdag är den 17 november 2025
Varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor.
