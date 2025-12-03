Förskollärare till Eggforsens förskola i Mörsil
Åre Kommun, Förskola / Förskollärarjobb / Åre Visa alla förskollärarjobb i Åre
2025-12-03
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åre Kommun, Förskola i Åre
Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.
Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i kommunen vi arbetar, är vi alla gemensamt till för Åre kommuns medborgare. Vi är många olika yrkeskategorier som arbetar i kommunen på olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela kommunen. Vi arbetar med att skapa värde och livskvalitet för våra kommuninvånare, våra företagare och besökare. Hos oss gör du skillnad, varje dag!
I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.
Som medarbetare i Åre kommun får du ta del av flera förmåner utöver din lön, se länk under övrigt.
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.Publiceringsdatum2025-12-03ArbetsuppgifterDina arbetsuppgifter
Område Öst består av förskolorna Eggforsen(Mörsil), Mattmars förskola (Mattmar), Storsjöodjurets förskola (Hallen), Månsåsbarnen( Månsåsen) dagsläget rekryterar vi förskollärare till förskolan Eggforsens förskola i Mörsil. Här kan vi erbjuda dig ett varierande och utvecklande arbete tillsammans med barn och kollegor där huvuduppdraget handlar om att skapa en förskola som ger barnen möjligheter och förutsättningar att lära tillsammans i en kreativ miljö. Du kommer ingå i en personalgrupp bestående av förskollärare och barnskötare.
Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att planera, genomföra, systematiskt dokumentera samt utveckla det pedagogiska arbetet utifrån förskolans läroplan. Vi vill att förskolan ska vara en plats som både barn och vuxna längtar till! Vi värdesätter att du har ett tydligt och tryggt självledarskap och tar täten i att leda utbildningen och undervisningen i barngrupp tillsammans med dina kollegor under hela dagen. Vi erbjuder dig ett stimulerande och utvecklande arbete med och för barnen. Vidare har du enskild och gemensam tid för systematiskt kvalitetsarbete.
I dina arbetsuppgifter ingår även att aktivt delta på arbetsplatsträffar, områdesmöten samt träffar med vårdnadshavare.Kvalifikationer
Du är legitimerad förskollärare eller har ansökt om legitimation som förskollärare.
Som person är du strukturerad och arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines. Vidare är du relationsskapande och tar aktivt initiativ i sociala sammanhang, kliver fram och har lätt för att skapa nya relationer. Du är samarbetsorienterad och anpassar dig och hittar lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet. Du håller sig à jour inom sin profession och sitt expertområde, omvärldsbevakar och trendspanar.
Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet i både undervisningen med barnen samt i det skriftliga systematiska kvalitetsarbetet samt i kontakt med vårdnadshavare. Vi vill att du har goda digitala kunskaper för att genomföra digitala anteckningar i våra program Unikum och inom Microsoft Office samt behärskar att dokumentera i bild och text till vårt systematiska kvalitetsarbete.
ÖVRIGT
Tjänsten är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Provanställning kan komma att tillämpas. Mer information om Åre kommun finner du på www.are.se
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Våra förmåner: https://are.se/foretag-och-jobb/jobba-pa-are-kommun/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/vara-formaner Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C292779". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åre kommun
(org.nr 212000-2494) Arbetsplats
Åre Kommun, Förskola Kontakt
Rektor (Område Öst)
Anneli Strandberg anneli.strandberg@are.se 0647-16295 Jobbnummer
9625997