Förskollärare till Edwin Ahlqvist väg 55 förskola
Göteborgs kommun / Förskollärarjobb / Göteborg Visa alla förskollärarjobb i Göteborg
2025-08-22
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Göteborgs Stads förskoleförvaltning ansvarar för utbildning och omsorg för cirka 25 000 barn i närmare 360 kommunala förskolor. Förvaltningen har cirka 7000 medarbetare som tillsammans arbetar med barnens lärande och utveckling i centrum. Förskoleförvaltningen söker dig som vill vara med att utveckla en trygg och lärorik förskola för alla barn.
Hos oss ger du barnen möjligheter till en bra framtid, varje dag! Välkommen till världens viktigaste jobb. Du är Göteborg.
Följ gärna vår resa på LinkedIn: https://se.linkedin.com/company/f%C3%B6rskolef%C3%B6rvaltningen-g%C3%B6teborgs-stadPubliceringsdatum2025-08-22Arbetsuppgifter
Som förskollärare hos oss blir du en viktig del av ett engagerat arbetslag som tillsammans skapar en trygg och inspirerande miljö för barnen. Med ditt pedagogiska ledarskap planerar, genomför, dokumenterar och analyserar du verksamheten utifrån förskolans läroplan. Vi lägger stor vikt vid att bygga goda relationer både med barnen, dina kollegor och vårdnadshavare och du är en trygg och ansvarstagande förebild som bidrar till en positiv atmosfär. Genom ditt arbete säkerställer du att varje barn känner sig sett och får möjlighet att utvecklas i en stimulerande och trygg miljö där deras behov alltid står i centrum.
För oss är det viktigt att våra pedagoger ständigt utmanar och driver det pedagogiska arbetet framåt. För att möjliggöra detta har du som pedagog schemalagd tid för planering och vi avsätter även tid för gemensam reflektion i arbetslaget. Vi erbjuder fria pedagogiska luncher, arbetskläder, pedagogisk handledning för arbetslaget av specialpedagog och kontinuerlig kompetensutveckling samt mentorsår för nyutexaminerade. Vi har även en försteförskollärare som arbetar i enheten som förutom Edwin Ahlqvist väg 55 består av ytterligare en förskola
Edwin Ahlqvist väg 55 ligger placerat i Södra Kortedala. Förskolan har vackra närmiljöer med skog precis runt knuten, vilket gör att vi har stor möjlighet att använda oss av utemiljön i vår pedagogiska undervisning. Förskolan är byggd 2006 och har nyligen genomgått ytskiktsrenovering inomhus samt fasadrenovering utomhus.
Det är lätt att ta sig hit med kollektiva färdmedel och spårvagnen stannar endast kort promenad bort. Vi har eget tillagningskök som lagar mat utifrån Göteborgs stads måltidspolicy och har fokus på en hälsosam och ekologisk kost.
Vår förskola består av fem avdelningar, våra gruppindelningar och arbetet utgår från att möta verksamhetens behov för barn mellan 1-5 år och det kan därför variera hur dessa behöver utformas. Just nu arbetar vi åldersintegrerat.
På vår förskola har vi alla förutsättningar att ge barnen en stimulerande och spännande miljö för att utvecklas på bästa sätt. Lärandet utgår från lek och samspel och vi samverkar i kollegiala nätverk för att lära och inspireras av varandra.Kvalifikationer
Vi söker dig som har förskollärarexamen och legitimation enligt Skollagen. Du har en stark förmåga att planera, genomföra, dokumentera och analysera pedagogisk verksamhet enligt förskolans läroplan. Du har också en god förståelse för och förmåga att arbeta utifrån förskolans styrdokument, värdegrund och mot förskoleförvaltningens gemensamma mål. Dessutom har du en naturlig förmåga att leda både barn och vuxna.
För att lyckas i rollen behöver du ha goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift. Du har en utmärkt förmåga att skapa goda samarbeten och relationer till barn, kollegor, vårdnadshavare och andra du möter. Du är ansvarstagande, har gott självledarskap och kan skapa en trygg och utvecklande lärmiljö. Vi ser även att du har förmåga att vara en god förebild, både för barn och vuxna.
Vidare har du god digital kompetens och kan använda digitala verktyg som datorer, iPads och dokumentationssystem för pedagogiskt arbete.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal.
ÖVRIGT
Vi erbjuder:
Schemalagd tid för planering, reflektion och utveckling. Du som är nyutexaminerad förskollärare får en mentor under ditt första år, som ska bidra till att du får en bra start i ditt yrkesliv.
Har du skyddade personuppgifter och vill söka tjänsten? Kontakta Göteborgs Stads växel, Kontaktcenter på telefonnummer 031-365 00 00 och förklara ditt ärende så kopplas du vidare till ansvarig HR-specialist på Enheten för Kompetens och Arbetsmarknad. Fortsätt alltså inte med din ansökan här.
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NC273796". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Förskoleförvaltningen Kontakt
Rektor
Maria Bergqvist maria.bergqvist@forskola.goteborg.se Jobbnummer
9472122