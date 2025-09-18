Förskollärare till den fantastiska förskolan Kokillen!
Föräldrakoop. Kokillen i Guldsmedshyttan Ek.För. / Förskollärarjobb / Lindesberg Visa alla förskollärarjobb i Lindesberg
2025-09-18
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Skinnskatteberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Föräldrakoop. Kokillen i Guldsmedshyttan Ek.För. i Lindesberg
Förskolllärare 100% till Föräldrakooperativet KOKILLEN
Är du en glädjespridare med ett hjärta för barn? Vill du vara en del av en fantastisk och familjär förskola där barnens trygghet står i fokus? Då är Föräldrakooperativet Kokillen platsen för dig!
• *Om oss:**
Föräldrakooperativet Kokillen är en varm och välkomnande förskola där vi värdesätter gemenskap, trygghet och lärande. Vi arbetar aktivt med att skapa en miljö som främjar barnens utveckling och välbefinnande, i enlighet med läroplanens mål. Vårt föräldrakooperativ innebär att vi alla arbetar tillsammans för att skapa en meningsfull och trygg vardag för våra barn.
• *Vi söker dig som:**
• Är utbildad förskolelärare och brinner för att arbeta med barn.
• Har en glädjefylld och positiv inställning som sprider energi och värme.
• Har lätt för att kommunicera och bygga relationer med både barn och föräldrar.
• Kan arbeta målmedvetet utifrån läroplanen och skapa stimulerande aktiviteter.
• Tillsammans med kollegor vill skapa en trygg och familjär atmosfär för barnen.
• *Vi erbjuder:**
• En inspirerande arbetsmiljö där du får möjlighet att växa och utvecklas.
• Ett stödjande team av kollegor som delar din passion för barn och lärande.
• Möjlighet att vara med och påverka och utveckla vår verksamhet.
Är du redo att göra skillnad i våra barns liv och vara en del av vårt härliga team?
Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18
E-post: Styrelsen@kokillen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Föräldrakoop. Kokillen i Guldsmedshyttan Ek.För.
, http://www.kokillen.se Arbetsplats
Föräldrakoop Kokillen i Guldsmedshyttan Ek För Kontakt
Ordförande
Jessika Lundqvist 0738347660 Jobbnummer
9516218