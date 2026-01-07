Förskollärare till Chokladfabrikens förskola
2026-01-07
Nu har vi glädjen att välkomna en ny förskollärare till Chokladfabriken. Hos oss går cirka 100 barn på tre olika moduler. Förskolan ligger i Torshälla. Här ser vi trygghet, samspel och relationer som grunden till allt lärande. Alla som vistas i förskolan ska känna sig trygga och välkomna.Publiceringsdatum2026-01-07Arbetsuppgifter
Du är en trygg och viktig förebild i det praktiknära arbetet med fokus på läroplansuppdraget. Du är en del av arbetslaget genom att skapa struktur, engagemang och samarbete. Du är med och skapar utveckling av den pedagogiska kvalitén på förskolan. Eftersom vi är en läscertifierad förskola så ser vi att du har ett intresse för litteratur och läsning. Tillsammans med barnen och pedagogerna skapar du miljöer och mötesplatser som gynnar undervisningen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och har god erfarenhet av arbete inom förskolan. Vi förutsätter att dina språkkunskaper i svenska är mycket goda i tal och skrift utöver dina kunskaper kring barns språkutveckling.
VI tror på dig som är relationsbyggande, lyhörd och har ett gott ledarskap i barngruppen. Du ser möjligheter, har helhetssyn och ser frågor i ett större perspektiv. Du trivs med att arbeta tillsammans för att sprida glädje på jobbet. Självklart brinner du för att bidra till barnens och verksamhetens utveckling. Vi ser fram emot din ansökan!
ÖVRIGT
Varje dag tar vi emot 18 000 barn och ungdomar i våra verksamheter. Tillsammans är vi cirka 4000 medarbetare som bidrar till att barn och ungdomar utmanas, stimuleras och växer till goda lärande individer i våra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad grundskola, interkulturell enhet och på våra familjecentraler.
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer.
I den här rekryteringen kommer vi be dig visa ett utdrag från polisens belastningsregister innan anställning.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalighet och att erforderliga beslut fattas. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "252622". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna kommun
(org.nr 212000-0357) Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Therese Linde 016-710 5235 Jobbnummer
9671896