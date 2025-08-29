Förskollärare till Björngårdens förskola
Gävle kommun, Sörby förskoleområde / Förskollärarjobb / Gävle Visa alla förskollärarjobb i Gävle
2025-08-29
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gävle kommun, Sörby förskoleområde i Gävle
Gävle kommun erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!
Utbildning Gävle ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola och anpassad skola. Vi arbetar för att alla barn och elever ska utmanas och klara sin utbildning. Hos oss får du vara med och utveckla bästa möjliga förutsättningar för lärande. Tillsammans gör vi så att Gävles barn och elever når sina mål.
Björngårdens förskola är belägen i Andersberg och har två avdelningar, en yngre- och en äldre avdelning. Vi fokuserar på att erbjuda ett omsorgsfullt lärande med hög kvalitet och med leken i fokus. Vår vision är att alla barn ska få uppleva en trygg, rolig och lärorik vardag hos oss. En vardag som präglas av omsorg, lek, utforskande och lustfyllda lärandesituationer utifrån barnens intressen. Hos oss är det viktigt att komma ihåg att alla barn är viktiga, kompententa och ska ges möjlighet att utvecklas och lära utifrån sina individuella behov.Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Vill du vara delaktig i barns lärande och utveckling? Gillar du att se barn växa och utvecklas? Är du en utbildad, pedagogisk och engagerad förskollärare som är van vid att ta stort ansvar? Bra, då kan denna tjänst vara något för dig! Kom och gör Gävles barns framtid med oss.
Tillsammans med kollegorna i arbetslaget har du som förskollärare huvudansvar för utbildningen på förskolan. I arbetet ingår planering, genomförande, dokumentation och uppföljning samt utvärdering av verksamheten enligt beslutade mål och riktlinjer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har förskollärarexamen och förskollärarlegitimation med behörighet att undervisa i förskola och förskoleklass. Du ska även vara väl förtrogen med förskolans läroplan, det systematiska kvalitetsarbetet och andra styrdokument som används inom förskolans verksamheter. Vidare krävs goda språkliga och kommunikativa färdigheter på svenska, i såväl tal som skrift. Det är meriterande för denna tjänst om du har kunskap och erfarenhet att arbeta med barn som är i behov av särskilt stöd och erfarenhet av AKK och TAKK. Vidare även om du har arbetat tematiskt.
Som förskollärare på Björngårdens förskola ska du som pedagog ha förmågan att se vad som behöver prioriteras, vara effektiv och använda resurserna för att på bästa sätt nå resultat. Du ska även ha förmågan att leda och motivera barnen och få de att trivas och må bra på förskolan. Vidare är du strukturerad och planerar ditt arbete väl, är bra på att skapa en öppen dialog och anpassar ditt språk utifrån situationen. Samt har en god förmåga att få barnen att känna tillhörighet och att vara inkluderade i undervisningen på förskolan.
Som person inger du förtroende, skapar tilltro och tillit, har förmågan att sprida lugn och stabilitet, tar egna initiativ, är modig och kan skilja på sak och person. Vidare har du ett prestigelöst förhållningssätt i ditt samarbete med andra.
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna i vår gemensamma värdegrund. För dig är det självklart att utgå från värdegrunden i mötet med barn, vårdnadshavare, kollegor och chef.
Som slutkandidat i rekryteringsprocessen är det ett krav att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola eller förskola. Belastningsregistret beställer du på polisens hemsida, polisen.se.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit, inte via e-post eller pappersformat. Om du har skyddad identitet ber vid dig att ta kontakt med rekryterande chef, skicka inte in din ansökan digitalt.
Om du söker en deltidstjänst hos oss så finns ett beslut inom Gävle kommun som innebär att du som tillsvidareanställd medarbetare kan begära att du vill arbeta heltid. En sådan begäran kan innebära att du kan behöva utföra andra arbetsuppgifter än dina ordinarie.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Inför rekryteringsarbetet har Gävle kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C273631". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle kommun
(org.nr 212000-2338) Arbetsplats
Gävle kommun, Sörby förskoleområde Kontakt
Biträdande rektor
Marie Enefjord marie.enefjord@gavle.se +46700826657 Jobbnummer
9482211