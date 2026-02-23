Förskollärare till Askersunds kommuns förskolor
2026-02-23
Askersunds kommun ligger vid norra Vätterns skärgård. Vår vision är att Askersunds kommun ska vara en plats där det är attraktivt att leva och hållbart bo och verka i. Vi ska bidra till våra invånares möjligheter att ha en bra vardag.
Askersunds kommun vill erbjuda dig som medarbetare ett meningsfullt arbete med goda villkor. Du bidrar med delaktighet i utvecklingen av verksamheten och känner stolthet över det du gör. Vi är övertygade om att engagerade medarbetare skapar trivsel på arbetsplatsen och bra resultat. Kommunens ledord är lust, mod och engagemang!
Askersunds kommun består idag av 12 förskolor utspridda på orterna Askersund, Hammar, Olshammar, Rönneshytta, Snavlunda, Zinkgruvan, Åmmeberg och Åsbro. Vi har en förskoleorganisation bestående av en rektor med trebiträdande rektorer som har ett nära samarbete för att arbeta likvärdigt på alla Askersunds kommuns förskolor. Vi har ett eget barnhälsoteam bestående av två specialpedagoger och vi har ett gott samarbete med IFO samt BVC vilket inkluderar regelbundna träffar.
Vi har sedan starten på vårterminen 2023 planeringspedagoger som kommer ut till förskolorna cirka sex gånger per termin för att lösa av pedagogerna på avdelningen så de kan planera och reflektera tillsammans. Utöver den planerings/reflektionstiden har hela förskolan tid utanför mellan 16:00 och 17:30 två gånger i månaden.
Vi är en kommun under tillväxt där vi söker dig som vill vara med och utveckla kommunens förskoleverksamhet.
Vi söker förskollärare till flera av våra förskolor i hela kommunen. Om du är intresserad av att jobba på en specifik förskola i kommunen, berätta det i ditt personliga brev.
Det finns goda pendlingsmöjligheter från Örebro och andra orter med omnejd.
Askersunds kommun erbjuder bland annat:
• friskvårdsbidrag
• pedagogiska luncher i förskola
• fem kommungemensamma planeringsdagar/år för pedagoger i förskolan
Är du en engagerad förskollärare eller snart färdig förskollärare som vill vara med och skapa en likvärdig förskola, då är du välkommen till ett arbetslag där kollegialt lärande får ta plats. Tillsammans med kollegor på förskolan är du med och vidareutvecklar verksamheten så att barnen får de bästa förutsättningar för utveckling och lärande.
Vi söker dig som:
• är intresserad av att arbeta med förskolans systematiska kvalitetsarbete och är väl förtrogen med förskolans styrdokument.
• är en inlyssnande pedagog som utmanar barnen vidare i deras frågor och funderingar så att de får en tilltro till sin egen och andras förmåga.
• har god samarbetsförmåga med stora och små.
• lägger stor vikt vid att utveckla goda, tillitsfulla relationer med barn och föräldrar.
• ser det pedagogiska rummets möjligheter både ute och inne.
• professionellt och systematiskt planerar, genomför, dokumenterar och analyserar förskolans utbildning och undervisning.
• organiserar och strukturerar verksamheten så att den gagnar barnens trygghet och utveckling samt personalens arbetsmiljö.
Vi förväntar oss att du kan arbeta såväl självständigt som tillsammans i arbetslag samt att du har god social förmåga och är en ansvarsfull person.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad förskollärare med förskollärarlegitimation eller dig som håller på att utbilda dig till förskollärare och har en termin kvar på utbildningen.
Har du fler terminer kvar kan du också vara aktuell för anställning hos oss, hör av dig så berättar vi om vårt studentupplägg.
Observera att intervju och tillsättning sker löpande under annonseringstiden. Tjänsterna tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Stor vikt fästes vid personlig lämplighet. Vi ser gärna att våra medarbetare speglar samhällets mångfald. Körkort B och tillgång till egen bil är önskvärt.
ÖVRIGT
Askersunds kommun - vår pärla vid Sveriges hemligaste skärgård. Askersund är en plats där historisk skönhet möter naturens vilda underverk. Inte att förglömma vår unika skärgård som är en skatt som bara väntar på att utforskas.
Det som gör Askersunds kommun ännu mer speciell är dess invånare! 11 500 starka individer som kallar denna plats sitt hem, och vi är stolta över att vara deras gemenskap. Vi är något över 1 000 medarbetare som arbetar tillsammans för att se till att vår kommun fortsätter att blomstra.
Vi välkomnar och värdesätter olikheter och ser till att vår arbetsplats är öppen för alla. Vår vision är att Askersunds kommun ska vara en plats där det är attraktivt att leva och hållbart bo och verka i. Vi ska bidra till våra invånares möjligheter att ha en bra vardag. Kom och bli en del av vår gemenskap och låt oss tillsammans fortsätta att bygga en plats vi är stolta över att kalla hemma med lust, mod och engagemang.
Vi känner oss stolta över vårt Askersund! Besök gärna: https://www.visitaskersund.se/
