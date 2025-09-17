Förskollärare till anpassad grundskola på Vivallaskolan
Vill du arbeta i en kreativ och utvecklande miljö där elevernas bästa alltid står i fokus? Är du förskollärare med vidareutbildning som speciallärare inom IF eller har intresse att läsa vidare till det? Då kanske du är vår nya kollega, välkommen med din ansökan till oss på Vivallaskolans anpassade grundskola! Publiceringsdatum2025-09-17Om tjänsten
Vi utvecklar nu vår verksamhet och söker dig med förskollärarlegitimation som är eller vill bli speciallärare till vår anpassade grundskola. Hos oss kommer du undervisa elever som läser ämnesområden inom årskurs 1-6. Klassen består av ca 5 elever och du arbetar i kärnarbetslag tillsammans med elevassistenter. I rollen ansvarar du för att planera och genomföra undervisning mot läroplanens mål för en grupp elever, och tillsammans med elevassistenterna skapa förutsättningar för elevernas individuella behov för lärande och utveckling. Du ansvarar för kontakter med vårdnadshavare samt samverkan med andra aktörer tex Barn- och ungdomshabiliteringen.
Exempel på arbetsuppgifter:
• att arbetsleda elevassistenter i det pedagogiska arbetet
• att dokumentera enligt riktlinjer i befintliga dokumentationssystem
• att delta i skolans utvecklingsarbete
• att bistå elever med de omsorgsbehov som finns, tex vid matsituation och toalettbesök
• att arbeta främjande och förebyggande samt stödja utvecklingen av
det pedagogiska arbetet för att möta behoven hos alla elever
Om arbetsplatsen
Vivallaskolan ligger på Väster i Örebro. Skolan har ca 600 elever och är en F-6 skola som också har en anpassad grundskola upp till årskurs 6. På skolan arbetar ca 125 personer varav ca 35 på Anpassad grundskola.
Läs mer om vår skola här: www.orebro.se/vivallaskolan
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan.
Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa.Kvalifikationer
Som lärare hos oss är det viktigt att du är trygg, stabil samt kan förhålla dig på ett sätt som är anpassat till situationen. Du arbetar bra med andra människor och värdesätter ett gott samarbete. Vi ser att du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och har en förmåga att anpassa undervisningen utifrån gruppen och enskilda elever samt har en förståelse för att alla elever har olika förutsättningar. Som lärare kommer du med idéer och nya angreppssätt där du tar ansvar för din uppgift samt bidrar till en lugn och trygg skolmiljö för såväl elever som kollegor. Vidare behärskar du det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med elever och övrig personal samt att du skriftligt kan dokumentera det som verksamheten kräver.
• speciallärarexamen med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning (IF)
• legitimerad förskollärare
• erfarenhet av arbete som förskollärare
Om du ej redan har en speciallärarutbildning kommer du på sikt att behöva läsa in den kompetensen i kombination med arbetet.
Meriterande:
• erfarenhet av att arbeta med AKK (till exempel bildstöd och tecken som stöd)
• erfarenhet av att arbeta med elever med särskilda behov utifrån IF-diagnos och NPF-diagnos
• erfarenhet av arbete i anpassad grundskola Tjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation.
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 1 oktober. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
