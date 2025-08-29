Förskollärare till Anpassad grundskola i Partille
Partille kommun har idag 40 000 invånare och är en förstad i utveckling. Det är upp till oss 2 900 anställda att leverera kvalitet och service som gör det gott att växa upp, arbeta och leva i Partille. Detta med grund i våra värdeord: allas lika värde, professionalitet och framåtanda.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens barnomsorg och utbildningsverksamhet från förskola och fritids till förskoleklass, grundskola, anpassad skola, gymnasieskola, vuxenutbildning och olika uppdragsutbildningar. Vår vision är att varje elev lämnar skolan rik på kunskaper och övertygad om sin förmåga att tillsammans med andra skapa sin framtid. Alla elever ska också minnas sin skoltid som trygg, rolig och lärorik. Utbildningsförvaltningens olika verksamheter har ett tydligt gemensamt fokus på alla barn och elevers förutsättningar för fullföljda studier.
Anpassad grundskola i Partille kommun är belägen på två grundskolor i Öjersjö. Årskurs 1-4 går på Öjersjö Brunn och årskurs 1-9 på Öjersjö Storegård. Skolorna ligger i ett mycket trevligt och expansivt område med närhet till stad och natur samt bara ca 20 minuters bussväg från Korsvägen i Göteborg. Vi har en trevlig arbetsmiljö i moderna och ändamålsenliga lokaler. Vi har idag ca 80 elever i vår växande verksamhet och nya på väg in.Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara en del av en lärande organisation med fokus på skolutveckling och kollegialt lärande. I ditt uppdrag tar du ansvar för att varje elev ska lyckas utifrån sina förutsättningar och för att alla elever möts av höga förväntningar och en för dem anpassad undervisning.
Partille Anpassad grundskola är en verksamhet där utvecklingsarbetet får ta stor plats. Vi har ett omfattande systematiskt kvalitetsarbete med fokusområden som kommunikativ tillgänglighet, ökad tillgänglighet i undervisningen, fritidshemsutveckling och utveckling av elevernas självständighet. Arbetet präglas av lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och alternativ och kompletterande kommunikation.
Du kommer att arbeta i skolans samtliga verksamheter, som också inkluderar även en fritidsverksamhet. Du kommer att arbeta i ett team tillsammans med speciallärare och elevassistenter. Utöver detta team sker tätt samarbete med habiliteringspersonal och elevhälsoteam. I anpassad grundskola är specialläraren ytterst ansvarig för klassen och du som förskollärare ansvarar för planering, undervisning och bedömning i ett ämnesområde utifrån anpassad grundskolas läroplan inriktning ämnesområden, eller att ansvara för undervisningen i fritidshemmet genom att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Du kan ha mentorskap för 1-2 elever. I ditt uppdrag arbetar du för att stimulera och utmana elevernas utveckling och lärande genom att ge förutsättningar för trygghet och studiero under elevernas vistelse på skolan. Promenader och utelek finns på schemat och är en viktig del av elevernas skoldag.
Partille kommun vill vara en hälsofrämjande arbetsplats och därför får du som medarbetare ta del av en rad förmåner såsom olika fritids- och friskvårdsaktiviteter, friskvårdsbidrag och förmånscykel.Kvalifikationer
Vi söker dig som har förskollärarexamen med legitimation mot yngre åldrar. Det är meriterande om du har kunskap om och erfarenhet av liknande arbete sedan tidigare. Meriterande är också om du har erfarenhet av arbete med utmanande elever inom NPF och lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och AKK. Tjänsten är fysiskt krävande då bland annat tunga lyft kan förekomma.
Du behöver kunna uttrycka dig väl i det svenska språket i både tal och skrift.
Du har ett inkluderande synsätt och en förmåga att se hur den enskilde elevens behov bäst kan tillgodoses. Du ser utvecklingsarbete som en självklar del i lärarjobbet och vill samarbeta med skolans övriga pedagoger. Du är mål- och resultatinriktad, har goda ledaregenskaper och har en helhetssyn. Genom ett medvetet förhållningssätt skapar du trygghet, förtroende och goda relationer. Du har förmågan att vara en kvalificerad samtalspartner i pedagogiska frågor för kolleger, föräldrar och andra berörda. Du är idérik och stimuleras av utmaningar, är flexibel och har lätt för att samarbeta. Vidare ser vi att du har en hög grad av personlig mognad, att du är trygg och stabil såväl i ditt yrkesutövande som i din person. Självklart delar du Partille kommuns värdeord: Allas lika värde, professionalitet och framåtanda.
Stor vikt i rekryteringen läggs vid personlig lämplighet, i förhållande till beskrivningen ovan.
Vi genomför urval och intervjuer löpande. Ansök därför så snart som möjligt. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Här kan du läsa mer om spännande utvecklingsarbeten som pågår i vår verksamhet!https://www.partille.se/barn--utbildning/inblick/
I den här rekryteringen vill vi inte att du skickar in personligt brev. Du kommer i stället få besvara ett antal enkätfrågor i samband med att du skickar in din ansökan. Detta i syfte att samla in relevant information för rekryteringen, där alla sökande får besvara samma frågor. Svaren används sedan tillsammans med ditt CV i urvalsprocessen. Skulle vi trots allt få in personligt brev kommer detta inte att beaktas.
Innan en eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av id- och medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Även ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister behöver uppvisas innan anställning.
Vi eftersträvar mångfald bland personalen avseende kön, ålder och kulturell/etnisk bakgrund.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen och inte via e-post eller i pappersformat.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
