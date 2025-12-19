Förskollärare till anpassad grundskola
2025-12-19
Vi söker dig som vill vara en del av en lärande organisation med fokus på skolutveckling och kollegialt lärande.
I ditt uppdrag tar du ansvar för att varje elev ska lyckas utifrån sina förutsättningar och för att alla elever möts av höga förväntningar och en för dem anpassad undervisning.
Partille Anpassad grundskola är en verksamhet där utvecklingsarbetet får ta stor plats. Vi har ett omfattande systematiskt kvalitetsarbete med fokusområden som kommunikativ tillgänglighet, ökad tillgänglighet i undervisningen, fritidshemsutveckling och utveckling av elevernas självständighet. Arbetet präglas av lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och alternativ och kompletterande kommunikation.
Du kommer att arbeta i skolans samtliga verksamheter, som också inkluderar även en fritidsverksamhet. Du kommer att arbeta i ett team tillsammans med speciallärare, lärare i fritidshem och elevassistenter. Utöver detta team sker tätt samarbete med habiliteringspersonal och elevhälsoteam. I anpassad grundskola är specialläraren ytterst ansvarig för klassen och du som förskollärare ansvarar för planering, undervisning och bedömning i ett ämnesområde utifrån anpassad grundskolas läroplan inriktning ämnesområden, eller att ansvara för undervisningen i fritidshemmet genom att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Du kan ha mentorskap för 1-2 elever. I ditt uppdrag arbetar du för att stimulera och utmana elevernas utveckling och lärande genom att ge förutsättningar för trygghet och studiero under elevernas vistelse på skolan. Promenader och utelek finns på schemat och är en viktig del av elevernas skoldag.
Partille kommun vill vara en hälsofrämjande arbetsplats och därför får du som medarbetare ta del av en rad förmåner såsom olika fritids- och friskvårdsaktiviteter, friskvårdsbidrag och förmånscykel.Publiceringsdatum2025-12-19Kvalifikationer
Vi söker dig som har förskollärarexamen med legitimation mot yngre åldrar. Det är meriterande om du har kunskap om och erfarenhet av liknande arbete sedan tidigare.
Meriterande är också om du har erfarenhet av arbete med utmanande och utåtagerande elever inom NPF och lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och AKK. Tjänsten är fysiskt krävande då bland annat tunga lyft kan förekomma.
Du behöver kunna uttrycka dig väl i det svenska språket i både tal och skrift.
Du har ett inkluderande synsätt och en förmåga att se hur den enskilde elevens behov bäst kan tillgodoses. Du ser utvecklingsarbete som en självklar del i lärarjobbet och vill samarbeta med skolans övriga pedagoger. Du är mål- och resultatinriktad, har goda ledaregenskaper och har en helhetssyn. Genom ett medvetet förhållningssätt skapar du trygghet, förtroende och goda relationer. Du har förmågan att vara en kvalificerad samtalspartner i pedagogiska frågor för kolleger, föräldrar och andra berörda. Du är idérik och stimuleras av utmaningar, är flexibel och har lätt för att samarbeta. Vidare ser vi att du har en hög grad av personlig mognad, att du är trygg och stabil såväl i ditt yrkesutövande som i din person. Självklart delar du Partille kommuns värdeord: Allas lika värde, professionalitet och
framåtanda.
Stor vikt i rekryteringen läggs vid personlig lämplighet, i förhållande till beskrivningen ovan.
Vi genomför urval och intervjuer löpande. Ansök därför så snart som möjligt. Varmt välkommen med din ansökan!
Om din nya arbetsplats
Utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens barnomsorg, dvs förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Förvaltningen ansvarar även för kommunens utbildningsverksamhet inom; förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, kommunalvuxenutbildning, svensk undervisning, gymnasieförskola och uppdragsutbildningar.
Anpassad grundskola i Partille kommun är belägen på två grundskolor i Öjersjö, Storegård och Brunn. Skolorna ligger i ett mycket trevligt och expansivt område med närhet till stad och natur. Vi har en trevlig arbetsmiljö i moderna och ändamålsenliga lokaler. För närvarande har vi ca 83 elever i vår verksamhet i årskurserna 1-9.
Bra att veta
Vi kommer använda oss av ett arbetspsykologiskt test för denna tjänst.
Jobba i Partille kommun
Partille kommun är en plats där allas lika värde står i centrum och där mångfald ses som en styrka. Med professionalitet i varje möte skapar vi drygt 3000 anställda trygghet, kvalitet och omtanke för både invånare och varandra. Här finns en stark framåtanda som driver utveckling och innovation, vilken främjas av närhet och korta beslutsvägar.
Ett gött arbete för ett gott samhälle!
Läs mer om hur det är att arbeta i Partille kommun här: https://www.partille.se/arbetsmarknad--jobb/Övrig information
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem Varbi. Har du skyddad identitet, ring istället Partille kommuns växel, 031-792 10 00, och be att få prata med Rekryteringsenheten som hjälper dig vidare.
Partille kommun tar inte emot några personliga brev. Du kommer istället att få besvara ett antal enkätfrågor som blir en del i bedömningen vid urval.
Innan eventuell anställning behöver du uppvisa filtigt pass eller nationellt ID för kontroll av identitet och medborgarskap. Är du medborgare utanför Sverige, EU, ESS eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehålls-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen skyldigheten att ha arbetstillstånd.
