Förskollärare till anpassad grundskola
2025-08-27
Är du en inlyssnande och engagerad förskollärare som vill bidra med utveckling och lärande för våra barn inom anpassad grundskola? Då kan du vara den vi söker!
Vilka är vi?
Söderporten ligger i stadsdelen Hageby i södra delen av Norrköping. Vi är kommunens största grundskola med cirka 500 elever i årskurserna F-6. På enheten finns grundskola, anpassad grundskola och våra 5 fritidshemsavdelningar. Vår anpassade grundskola består av två avdelningar med ca 10-13 elever på varje avdelning. Vi har elever som läser ämnen såväl som ämnesområden.
På Söderporten förverkligas begreppet "En skola för alla". Här möts alla barn/elever oavsett bakgrund och ursprung i en mångfald som berikar lärandet och ger en unik social kompetens. I vår verksamhet har vi barns och ungas utveckling och lärande i fokus. Vi ser på individen ur ett 0-20 årsperspektiv och utgår från barns och ungas individuella förutsättningar och behov.
Vi strävar mot att varje barn och elev ska lyckas och få en god start i att utveckla ett livslångt lärande. Det åstadkommer vi tillsammans genom framgångsrik undervisning, höga förväntningar, respektfulla relationer samt det pedagogiska ledarskapet.Publiceringsdatum2025-08-27Arbetsuppgifter
Som förskollärare ingår du i ett arbetslag och arbetar med att stötta eleverna i undervisningen, både i skolan och på fritidshemmet. I arbetsuppgifterna ingår även omvårdnad och stöd för våra elever i det dagliga livet. Det kan innebära stöd i mat- och toalettsituationer, liksom i kapprum och förflyttningar. På den anpassade grundskolan kan eleverna komma att ha behov av stöd i form av till exempel medicinering, sondmatning eller rikning.
Söderportens anpassade grundskola deltar i Skolverkets "Samverkan för bästa skola" och vi är just nu i slutfasen av projektet där vi arbetar med utveckling av undervisningen såväl i skolan som på fritidshemmet. Vi ser gärna att du bidrar till utvecklingen och blir en del av det arbetet vi gör för att våra elever ska ha en meningsfull, rolig och utvecklande tid på fritidshemmet.
Du har alltid ett elevfokus och deltar aktivt i samplanering och kollegialt lärande med dina kollegor. Du bidrar engagerat i hela skolans kvalitets- och utvecklingsarbete.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare med erfarenhet av att arbeta i anpassad grundskola. Du är van vid att arbeta med barn med intellektuell och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och som har behov av omvårdnad. Vi ser även att du är van att arbeta i arbetslag med olika personalkategorier.
Som person är du lyhörd och empatisk med kunskap och erfarenhet av att bemöta elever utifrån deras olika behov. Du har god självkännedom och lyssnar in eleverna och skapar delaktighet i undervisningen.
Du deltar aktivt i samarbetet med andra där du bidrar med din kunskap och erfarenhet och tar ansvar för det gemensamma kvalitets- och utvecklingsarbetet på skolan. För att trivas i rollen ser vi också att du är flexibel och kan anpassa dig utifrån ändringar som sker under arbetsdagens gång.
Du är väl insatt i styrdokumenten och har en god förmåga att omsätta läroplanens mål i ditt arbete. Du är även förtrogen med olika samhällsfunktioner som rör elevgruppen, exempelvis LSS. Du använder dig av tecken som stöd och annan alternativ kommunikation. Arbetet kräver att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 19 september
Kontakt: Biträdande rektor Linda Nyberg, linda.nyberg@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
