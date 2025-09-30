Förskollärare till Annegårdens förskola
2025-09-30
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som förskollärare arbetar du pedagogiskt och socialt utifrån verksamhetens mål och riktlinjer samt gällande styrdokument.
Du är väl förtrogen med aktuell läroplan och som förskollärare ansvarar du för det pedagogiska innehållet i undervisningen och arbetar främjande för barns utveckling och lärande. Tillsammans med arbetslaget planerar du för, deltar i samt följer upp undervisningen för att möjliggöra god kvalité och utveckling i verksamheten. Det pedagogiska planeringsarbetet görs i tätt samarbete med övrig personal på förskolan under den schemalagda arbetslagsplaneringen.
Som förskollärare på Annegården har du ett ansvar att leda ditt arbetslag och forma undervisningen så den stimulerar och utmanar barnen utifrån deras intresse. Arbetet ska planeras, genomföras, dokumenteras, analyseras och utvärderas. Du utformar undervisningen så den möter barnens förutsättningar och behov.
Vi söker dig
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och har goda kunskaper om barns utveckling och lärande. Du är väl förtrogen med förskolans läroplan och är trygg i olika metoder för att omsätta läroplanen i praktiken, för varje barns utveckling och lärande.
För att lyckas i rollen behöver du ha förmåga att leda och fördela det pedagogiska arbetet i arbetslaget. Således söker vi dig som har förmåga att ta egna initiativ och driva frågor framåt samt har en mycket god samarbetsförmåga. Vi önskar att du har ett stort engagemang för utvecklingsfrågor och vill driva detta arbete tillsammans med övriga förskollärare och barnskötare. Vi ser även att du har förmåga att se på frågor utifrån ett helhetsperspektiv och har en problemlösande analytisk förmåga. Arbetet ställer krav på en god kommunikativ förmåga, därav är goda kunskaper i svenska språket ett krav.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av tidigare uppdrag som förskollärare, vana av språkutvecklande arbetssätt, kanske kan spela något instrument, har uppdraget och barnens bästa i fokus. Har du kompetens och intresse av att skapa tillgängliga lärmiljöer är du ett bra komplement till vår förskola.
I den här rekryteringen har vi valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
I denna rekrytering har vi valt att tillämpa löpande urval, vi ser därför gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan tillsvidareanställd medarbetare.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.
Om arbetsplatsen
Annegårdens förskola ligger i norra delarna av Lund i ett rektorsområde med rektor och biträdande rektorer som har tätt samarbete och arbetar för likvärdiga förskolor i området. Det finns bra cykelvägar till arbetsplatsen, parkering för de medarbetare som kör och en busshållplats nära.
Annegården har ungefär 75 barn fördelade på fem grupper. Förskolan har två gemensamma mötestorg, två ateljéer och en stor gård där en del är för de yngsta barnen. Förutom förskolans stora gård har förskolan nära till grönområden, lekplatser och S:t Hansgården där det finns djur att besöka. Vi har också ett förskolebibliotek och har även samarbete med Fäladsbiblioteket.
Arbetet utgår från barnens behov, intressen, förskolans läroplan och andra styrdokument. Utbildningen följer barnkonventionen och har barnets bästa i åtanke. Barnen ges möjlighet att påverka sin utbildning genom delaktighet och inflytande.
Prioriterade områden på förskolan är bland annat barns språkutveckling. Pedagogerna arbetar med Före Bornholmsmodellen, med TAKK och med högläsning.
Pedagogerna utbildas i "Bygga Broar" som har som mål att stärka barn och ungas rättigheter och främja integration. Vi utvecklar nu vårt arbete utifrån denna utbildning och har redan arbetat fram en modell för introduktion och nu vill vi arbeta för att öka samverkan med vårdnadshavarna ännu mer.
Annegården befinner sig i en utvecklingprocess då Annegården slagits ihop med två andra förskolor på kort tid. Vill du vara med och forma och utveckla Annegården med din kompetens och erfarenhet ser vi gärna att du söker tjänsten hos oss!
På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och anpassade grundskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.
För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret.
Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
