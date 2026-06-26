Förskollärare till Ängslättskolans anpassade grundskola på Broskolan
Malmö kommun / Förskollärarjobb / Malmö Visa alla förskollärarjobb i Malmö
2026-06-26
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20261601Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu två förskollärare som vill vara en del av oss på Broskolans anpassade grundskola och fritidshem med inriktning mot ämnesområden. Vill du arbeta med det viktiga uppdraget som förskollärare i anpassad grundskola? Vi befinner oss i egna lokaler på Broskolan med 9 klasser i årskurserna 1 - 6 men vi tillhör Ängslättskolan. På Broskolan arbetar vi med likvärdig utbildning och anpassad lärmiljö. Arbetet präglas av tydliggörande pedagogik, AKK samt lågaffektivt bemötande. Med god kännedom och vana arbetar du med våra elever med intellektuell funktionsnedsättning, NPF och språklig sårbarhet. Du arbetar med att anpassa undervisningen, utifrån läroplan och styrdokument, så att vi tillsammans skapar en trygg miljö i skolan och på fritidshemmet.
Som förskollärare arbetar du i arbetslag som består av engagerade och kunniga medarbetare som ser fram emot ditt deltagande i planering och utförande av det pedagogiska arbetet med eleverna. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen och samverkar med dina kollegor under skoldagen. Du anpassar undervisningen utifrån varje elev. På eftermiddagen arbetar du på fritidshemmet där du som förskollärare i samverkan med kollegor ansvarar för undervisningen. Tillsammans med dina kollegor planeras verksamheten så att ni skapar de bästa förutsättningarna för eleverna under hela fritidsstiden. I ditt uppdrag ingår även omvårdnad och egenvård.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad förskollärare. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som förskollärare i anpassad grundskola är det meriterande. Du har en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa en god lärandemiljö åt eleverna. Utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är du med och utvecklar verksamheten. Samtidigt har du en god vana av relevanta digitala verktyg. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt, är flexibel och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan.
För tjänsten på Broskolan ska du ha hög kompetens gällande att skapa en tillgänglig lärmiljö för elever med IF (intellektuell funktionsnedsättning), NPF och elever med språklig sårbarhet. Det är meriterande om du har erfarenheter och kunskaper av AKK. Du har god förmåga att själv organisera och strukturera ditt arbete. Du är en person som tar egna initiativ, är engagerad och intresserad av elevers lärande och utveckling. Som förskollärare är du trygg i dig själv, utvecklingsinriktad och trivs med att arbeta i en dynamisk miljö som präglas av samarbete. Du har mycket goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om arbetsplatsen
Ängslättskolan ligger i Bunkeflostrand och är en F-6 skola med anpassad grundskola åk 1-6 med 10 klasser. Vår anpassade grundskola som tar emot elever i åk 1-6 är indelad i anpassad grundskola mot ämnen samt anpassad grundskola mot ämnesområden. Våra elever som läser mot ämnesområden har sin undervisning på Broskolan och våra elever som läser mot ämnen har sin undervisning på Ängslättskolan. Som medarbetare på Ängslättskolan driver du pedagogiskt utvecklingsarbete tillsammans med övriga kollegor i arbetslaget. Vi tillvaratar och uppmärksammar varandras kompetenser. Alla elever och alla personliga som arbetar på Ängslättskolan ska känna trygghet, glädje och trivsel. Vi arbetar med att anpassa lärmiljön för alla elever för att varje elev ska kunna lära sig efter sina förutsättningar, utveckla kunskaper och färdigheter efter bästa förmåga och därigenom få framtidstro och kunna göra aktiva och självständiga val i livet. De här två tjänsterna är placerade på Broskolan, Bersågatan 1 Bunkeflostrand.
Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: 2026-08-10 Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens brotts och misstankeregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att värna om din personliga integritet ber vi dig att inte att bifoga dit utdrag ur brotts och misstankeregistret i din ansökan till oss. Om det blir aktuellt för tjänsten du söker kommer vi att efterfråga detta senare i processen. Om du vill vara förberedd finns utdraget här att hämta: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261601". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
)
205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Biträdande rektor
Anette Friberg anette.friberg@malmo.se +46723822638 Jobbnummer
9981521